Сила сознанья и твердая воля

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Илья Пащенко

70 лет назад началось освоение целинных и залежных земель Казахстана. Один из первоцелинников – Николай Батюта тепло вспоминает те бурные годы.

фото из личного архива Николая Батюты

Было время, когда казахстанскую целину называли планетой, а отправившихся покорять ее комсомольцев сравнивали с первооткрывателями иных миров. Так и пели, повторяя вслед за ансамблем «Дружба»: «У студентов есть своя планета, – это... это... это целина!»

И, надо сказать, не лукавили ни в большом, ни в малом. По своему размаху освоение целины и впрямь можно было сравнить с покорением давно виднеющихся вдали, но прежде недосягаемых горизонтов.

...Целинная эпопея началась с призыва Центрального комитета КПСС, выдвинутого перед выборами в Верховный Совет СССР в феврале 1954 года. Руководство партии призвало советскую молодежь «развернуть всенародное патриотическое движение за массовое освоение целинных и залежных земель в восточных районах страны». И уже 24 февраля в Алма-Ате состоялось собрание отправлявшихся на покорение целины комсомольцев столицы, почину которых последовали вскоре все города республики.

На следующий день свое собрание провели комсомольцы Москвы, обратившиеся ко всей советской молодежи со словами: «Становитесь в ряды нашей новой трудовой рати! Поезжайте на новые земли!»

Результаты не заставили себя ждать. 28 февраля Кустанай встречал первых комсомольцев-механизаторов из Украины, 2 марта на вокзал Акмолинска прибыл эшелон алма-атинских, а 5 марта – московских целинников. Всего за 1954 год по комсомольским путевкам приехали в Казахстан 300 тыс. человек.

Каждый из них прекрасно осознавал, с какими трудностями придется столк­нуться, осваивая новые, столь нужные стране земли. Однако сознание патрио­тического долга перед Родиной было превыше всего. «Советские юноши и девушки никогда не ищут легкой жизни. Мы ясно видим перед собой великую цель, и мы будем настойчиво и самоотверженно бороться за ее осуществление», – говорили о себе первоцелинники. И говорили неспроста.

Конечно, вглядываясь в историю целинной эпопеи, мы отчетливо видим все ее ошибки и просчеты, но разве могут они заслонить патриотический подвиг предков, «презревших грошевой уют» и посвятивших лучшие годы своей молодости беззаветному служению Родине? Тем не менее некоторые современные авторы, стремясь представить дело так, «словно в истории орудовала компания двоечников», все еще подменяют объективную критику допущенных при освоении целины ошибок огульным очернением, навешиванием на первоцелинников порочащих ярлыков и отрицанием значимости их героического, самоотверженного труда.

Тем ценнее для сегодняшнего читателя становятся воспоминания непосредственных участников небывалого социально-экономического эксперимента. Важным источником для изучения истории освоения целины являются мемуары Николая Васильевича Батюты, отличающиеся простым, доступным каждому читателю языком и подлинно историческим анализом этапных для развития отечественного сельского хозяйства событий.

Николай Васильевич родился в 1937 году в селе Ишимка Есильского района Северо-Казахстанской области. Еще учась в школе, освоил вождение трактора и тем самым словно предопределил свое участие в освоении целины. Когда тысячи его сверстников отправлялись покорять новые земли, когда комсомольцы срывались с мест и мчались поднимать сельское хозяйство республики, сама мысль о том, что можно отсидеться в стороне, была противна юноше-трактористу.

– На освоение целинных и залежных земель из Украины, Белоруссии, России, из других республик приехали несколько тысяч первоцелинников: молодых людей, имевших необходимые специальности. Это механизаторы, водители, мотористы, сварщики, слесари, токари, наладчики, строители, плотники... Вес­ной, летом, осенью во время страды все парни старались работать в поле. Большинство молодежи было, что называется «от земли», и их притягивала возможность ее обрабатывать. Здесь было найдено удачное сочетание любви к земле, молодого задора, энтузиазма и заинтересованности в хорошем заработке, – пишет Николай Васильевич о своих современниках.

То же самое, впрочем, он мог сказать и о самом себе. Любовь к земле была свойственна Николаю Васильевичу с рождения, что неудивительно, ведь его отец долгие годы работал председателем колхоза, а мать трудилась в том же колхозе дояркой. Целина, показав, сколь важно по-настоящему творческое отношение к труду, развила в душе молодого человека это чувство, превратила ее из абстрактного понятия в содержание дела всей жизни.

После службы в армии Николай Васильевич поступил на учебу в Семипалатинский зооветинститут, в период учебы написал научную работу «Распространение трихинеллеза среди животных в природе Акмолинской области». Эта публикация позволила ему получить направление на работу в Целиноградскую научно-исследовательскую ветеринарную станцию. Полученный в ее стенах опыт лег в основу кандидатской диссертации на тему «Разработка методов лечения трихомоноза у быков-производителей».

Вся дальнейшая жизнь Николая Васильевича плотно связана с сельским хозяйством. Проработав на ветеринарной станции пять лет, он сперва стал главным ветеринарным специалистом совхоза «Ергольский» Макинского райо­на, а затем – директором племсовхоза «Карамышевский», после чего перешел в областное управление сельского хозяйства начальником отдела животноводства.

Обращаясь к своему колоссальному опыту, Николай Васильевич всегда видел его истоки в годах целинной юности.

– Целинный проект стал базой создания в регионе обновленной производственной и социальной инфраструктуры. Огромный поток капиталовложений, направленный в аграрный сектор респуб­лики, дал возможность организовать в Казахстане крупный зерновой регион по выращиванию лучших сортов твердой пшеницы. И какая это была пшеница! Золото! Ежегодно на целину приезжали канадские фермеры, знакомились с качеством выращенного урожая. Здесь, по сути, определялись мировые цены на пшеницу. Целинный хлеб доказал всему миру, что и по качеству, и по количеству урожая мы можем конкурировать со странами, имеющими развитый аграрный сектор, – не без гордости отмечает ветеран-первоцелинник в своих воспоминаниях.

Труд Николая Васильевича отмечен многими правительственными и общественными наградами, среди которых медали «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда», «Почетный ветеран», награды к юбилеям комсомола и Октябрьской революции, нагрудные знаки в честь 25- и 30-летия освоения целины.

В настоящее время Николай Василье­вич не только работает над книгами воспоминаний, обобщая пройденный нашей страной путь, но и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, много сил отдает Совету ветеранов Народной партии Казахстана, членом которого состоит долгие годы.

Силой сознанья и твердой волей называл целину Олжас Сулейменов. Эти слова с точностью отражают жизненный и трудовой путь Николая Васильевича Батюты, который является примером беззаветного служения Родине.

#ветеран труда #первоцелинник #освоение земель #Николай Батюта #целина

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