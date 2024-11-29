Слияние древней культуры и инноваций

Ответ на этот вопрос искали участники двухнедельного обучающего семинара, организованного представителями министерства торговли КНР для журналистов, госслужащих и сотрудников нефтяных компаний из стран Центральной Азии.

Столица Китая не сразу приняла нашу делегацию: из-за тумана аэропорт Пекина сначала не дал разрешение на посадку. Покружив больше часа над одним из самых густонаселенных мегаполисов мира, мы, наконец, спустились с небес на землю. Но еще будучи там, на высоте птичьего полета, мы поняли одну важную вещь: здесь не терпят чрезмерной спешки и суеты.

Даже находясь на самой оживленной проезжей части, в автомобильном потоке, чувствуешь особую культуру поведения местных автовладельцев, и не только. Не зря говорят, что еще задолго до посещения достопримечательностей нужно обращать внимание на то, как устроено дорожное движение в том или ином государстве. В Пекине, несмотря на высокий уровень плотности населения, люди умеют демонстрировать завидный уровень культуры. И это при том, что на дорогах встречаются все виды средств передвижения: автомобили, троллейбусы, велосипеды, мопеды, а также трехколесные электромобили. Так и водитель нашего автобуса, терпеливо пропуская вперед велосипедистов, мопедистов и пешеходов, ни словом, ни мимикой не показал нам, гостям, своего негодования. Наверное, такая выдержка тоже часть древней китайской культуры?

Пекин – Сучжоу

...По бескрайним казахстанским прос­торам на всех парах несется высокоскоростной поезд, преодолевая огромные расстояния всего лишь за пару часов. Благодаря воздушной подушке движение транспорта плавное и бесшумное, и даже вода в стакане не смеет своими всплесками нарушить повисшую тишину в вагоне… Но вдруг в какой-то момент состав врезается в темноту. Затяжной тоннель возвращает меня из мечты в реальность: мы сидим в комфортабельном вагоне китайского поезда, который двигается в Сучжоу.

Надо сказать, что для жителей Китая использование современных высокоскоростных железнодорожных видов транспорта – обыденное дело. Скорость таких поездов достигает 200 км⁄час и выше. Наш же состав набирал мощь и до 365 км⁄час. К слову, расстояние между Пекином и Сучжоу почти 1 200 километров, примерно как от Астаны до Алматы. Вот только жители КНР преодолевают такие дистанции не за сутки, а всего лишь за пять часов.

Согласно легендам, мосты олицетворяют собой символ единения неба и земли

Нам повезло, что путешествие выпало на ясную, по-осеннему теплую погоду, позволив насладиться мелькающими за окнами видами: установленные на холмах ветровые мельницы сменялись тесно расположенными друг к другу засеянными полями и «слипшимися» теплицами. Практически каждый участок свободной земли здесь обработан и приносит пользу, но не менее интересное нас ожидало на подъезде к станции. Это отдельное достижение инженерной мысли, как и встречающиеся на пути многоуровневые автотранспортные развязки, в очередной раз доказывающие, что Поднебесная уже давно живет в будущем.

Наряду с этим здесь не забывают о самом главном – о безопасности. На встроен­ных мониторах в поезде регулярно транслируют поучительные ролики о том, как важно соблюдать общепринятые правила и к каким последствиям могут привести необдуманные детские поступки. Получая такую информацию на всем пути следования, хочешь не хочешь, а задумаешься о важности соблюдения норм безопасности.

К «Запретному городу» ежедневно стекаются тысячи туристов

На вопрос о том, почему локацией для культурного просвещения был выбран Сучжоу, организаторы дали понять, что этот город, расположенный в низовьях реки Янцзы и вблизи озера Тайху, считается одним из древних исторических центров Китая. Здесь до сих пор практически в первозданном виде сохранились улочки и сооружения с многовековой историей. Кстати, благодаря обилию каналов, ручьев и озер в Сучжоу есть множество садов, датируемых XI–XIX веками.

Не меньшее любопытство вызывает старинная улица Шаньтан, на которой расположены строения времен правления династий Мин и Цин. Примечательно, что в Сучжоу возле памятников культуры, в том числе и тех, что внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, на законодательном уровне запрещено строить дома выше пяти этажей. Сделано это для того, чтобы не просто сохранить их, но предоставить возможность жителям и туристам нас­лаждаться прекрасными видами древних достопримечательностей.

Впрочем, в этой стране не забывают и о развитии новых технологий. Их используют в числе прочего и в строи­тельстве, и в дизайне. В компании Gold Mantis Culture Development Co., Ltd нам наглядно показали, как одно предприя­тие может создать вокруг себя некую агломерацию: Академию дизайна и университет, гостиницу и лаборатории. Это своего рода «город в городе», где есть все необходимое для комфортного и безопасного проживания четырех тысяч сотрудников.

На сегодняшний день в Китае создано множество уникальных проектов. В их числе стадион, оснащенный современным дистанционным управлением. Благодаря внедренным датчикам и системам можно в реальном времени следить за состоянием объекта, безопасностью игроков, а также зрителей. Важно сказать, что в большинстве рабочих процессов активную помощь оказывает искусственный интеллект.

Казалось бы, единственное место, куда не «ступала нога» ИИ и высоких технологий – деревня Шушань. Это уникальная и красивая локация, куда приезжают туристы для любования цветением грушевых деревьев. Но оказалось, что в пандемийный год и этот «рай на земле» был оцифрован в помощь онлайн-посетителям. За счет современных достижений традиционное событие в 2020 году не кануло в Лету, а наоборот, привлекло зрителей со всего мира, которые в режиме виртуальной реальности наблюдают красоту аутентичных пейзажей.

Сучжоу – Пекин

Развитию внешнего и внутреннего туризма в Китае уделяется чуть ли не первостепенное значение. Это в принципе неудивительно, учитывая, что данная отрасль приносит неплохие доходы в государственную казну. К примеру, по итогам проведения трехдневного китайского Нового года в Харбине сумма поступлений в сфере туризма составила 5,914 млрд долларов.

Об этом нам стало известно во время лекции на тему туристического контента, состоявшейся по возвращении из Сучжоу в Пекин. Как отметили лекторы, в деле привлечения иностранных и местных гостей задействованы не только спортсмены, певцы, актеры и друге известные личности, но и руководители профильных ведомств. Последние сами снимаются в роликах и размещают их в открытом доступе. Стоить ли говорить, что при подготовке сюжетов они нередко прибегают к помощи искусственного интеллекта. Он, к слову, выступает другом и для тех, кто выпускает документальные фильмы, в том числе с элементами аниме.

Летний дворец в Пекине – шедевр садово-паркового искусства Китая

К слову, ИИ используется не только во время генерации кинокартин, но и, к примеру, при переводе речи спикера на китайский язык. При этом синхронизация настолько продуманная и точная, что простому обывателю кажется, будто интервьюируемый действительно владеет китайским. Образ виртуального ведущего, создание эффектов и придание красочности изначально скучной телевизионной картинке – это тоже результат «деятельности» ИИ.

Кажется, единственная отрасль, где пока еще не используется искусственный интеллект – это уличная торговля. Хотя нет, даже здесь продавцы прибегают к помощи современных технологий, чтобы поддерживать диалог.

К слову, о торговле. Те, кто уже не первый год посещают страну, говорили, что главное в магазинах – уметь разумно сбивать цену. Установленную стоимость товара, как выяснилось, можно смело снижать в 7–10 раз. Ведь, как говорили местные знатоки, стоящие за прилавком никогда не остаются в убытке.

Еще бы, страна с почти полуторамиллиардным населением! Здесь есть целые торговые корпорации, которые предлагают услуги по продвижению импортной продукции на местном рынке. При этом их реклама ведется в прямом эфире посредством социальных сетей. Команда обученных менеджеров представляет товар на камеру, а современные технологии позволяют потребителю в конечном итоге видеть на экране телевизора, мониторе компьютера или в телефоне продукт, вокруг которого мелькают десятки дополнительных врезок с информацией.

После нескольких дней пребывания в столице начинаешь понимать и другую особенность – активную жизнь вечернего Пекина. Возле торговых домов мы встретили кружащихся в вальсе. Музыка выступала сигнальным маячком для тех, кто желал окунуться в мир танца. Многие из кавалеров и дам – люди предпенсионного возраста и старше. А через пару метров от них под ритмичную музыку зажигала уже молодежь. И все это под манящие ароматы традиционной чайной церемонии.