Снежные заносы и штормовые предупреждения
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Лилия Мухитова
За прошедшие двое суток в связи с ухудшением погодных условий, метелью, гололедом, сильным ветром и нулевой видимостью на автодорогах Казахстана МЧС спасло и эвакуировало порядка 700 человек, сообщает пресс-служба ведомства. В результате сложной метеорологической обстановки, образовавшейся на территории 15 регионов, было введено ограничение движения на 62 участках автодорог республиканского значения и более 65 участках областного значения.