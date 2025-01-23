Снежные заносы и штормовые предупреждения

По данным Казгидромета, в стране объявлено 18 штормовых предупреждений, и они сохраняются на ближайшие двое суток. В условиях сильных метелей и снежных заносов значительно ухудшилась видимость, что привело к образованию крупных скоплений автотранспорта на автотрассах.

Сотрудники МЧС совместно с дорожными и медицинскими службами, волонтерами организовали работу по оказанию помощи населению. В местах скопления автотранспорта были развернуты палатки с обогревом, организовано питание, а также были подготовлены пункты для размещения людей и транспортировки сельскохозяйственных животных в ближайшие населенные пункты. В 18 регионах страны развернуты оперативные штабы и телефоны горячей линии.

За двое суток спасательные службы МЧС Казахстана совершили 337 выездов, включая 131 выезд по поисковым и аварийно-спасательным работам. В ходе операции спасено и эвакуировано более 700 человек, включая 40 детей, а также более 60 автомобилей были вызволены из снежных заносов.