На этом участке Западного фронта в начале войны шли жесточайшие бои за Варшавское шоссе, и с тех пор здесь остались лежать тысячи советских солдат. Увы, опознать удается только некоторых из них. Дело в том, что брать в бой смертный медальон у наших бойцов считалось плохой приметой, а к концу 1942 года они и вовсе стали необязательным атрибутом, в отличие от красноармейской книжки.

Поэтому большой удачей можно считать результаты июньских раскопок под Калугой, которые осуществили члены поисковых отрядов им. М. П. Краснопивцева, им. Карпова и «Россия», – у одного бойца из 81, чьи останки смогли поднять активисты, сохранился эбонитовый солдатский медальон.

Как рассказал командир поискового отряда им. М. П. Краснопивцева Максим Сапожников, записка внут­ри медальона оказалась в довольно хорошем состоянии, но все же потребовалась экспертиза в лаборатории «Солдатский медальон». Благодаря ей удалось установить личность солдата – погибшим оказался Стрелковский Александр Геннадьевич, 1911 года рождения, который считался пропавшим без вести в 1941-м, а призывался на фронт из Павлодара.

Российские поисковики давно и хорошо знакомы с павлодарскими, а потому поиск родных солдата доверили бойцам отряда «Панфиловшылар». Три дня потребовалось на то, чтобы распутать историю Александра Стрелковского. Дело в том, что эта фамилия в Павлодаре известная – долгие годы ряд социальных учреждений города возглавляла Марина Стрелковская.

И хотя делать архивные запросы не пришлось, все детали прояснились не сразу. Марина Владимировна не знала, что у ее родного дедушки Анатолия Стрелковского, пропавшего без вести в Берлине в апреле 1945 года, был брат Александр. Но обсуждения с родными позволили пролить свет на судьбу солдата.

Выяснилось: у Анатолия и Александра был еще один брат – Владимир, и его потомки, вероятно, живут в России и Узбекистане. Оказалось, что мать найденного бойца в свое время тоже инициировала поиски пропавшего без вести сына.

Словом, павлодарские Стрелковские начинают уже свою работу по поиску родных. Они также намерены отправиться в Калужскую область России, где 22 июня 2026 года планируется перезахоронение останков найденных бойцов, чтобы проводить солдата в последний путь...