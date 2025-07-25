Солдатский медальон помог пролить свет на судьбу павлодарского фронтовика
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Несмотря на то что Великая Отечественная война закончилась 80 лет назад, поисковики из многих стран бывшего Советского Союза до сих пор проводят большую работу – в архивах и в «поле». В Казахстане одно из самых активных объединений – отряд «Панфиловшылар». И именно к его членам обратились единомышленники из России, которые в июне сделали важную находку: во время раскопок массового санитарного захоронения под деревней Трушково Мосальского района Калужской области им удалось обнаружить останки 81 бойца.