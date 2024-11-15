Спасала однополчан из горящих танков

Самую престижную международную награду медицинских сестер, военных фельдшеров, санитарных инструкторов и других медицинских работников получили в общей сложности 46 советских женщин, прошедших фронтами войны. Среди них – Разия Шакеновна, дошедшая до Берлина и вернувшаяся живой, что уже само по себе было чудом, учитывая, сколько раз ей приходилось с поля боя из-под пуль выносить раненых бойцов.

Легендарной фронтовичке в музее «Ардакты ана» села Аксу посвящен отдельный стенд, на котором размещены подлинные документы и фотографии. Экскурсовод Аида Азимхан признается, что всякий раз, когда рассказывает о ее жизненном пути, не перестает удивляться смелости и необычайной силе, позволившей спасать однополчан, вытаскивая их даже из горящего танка.

Одна такая история попала на страницы фронтовой печати. О ней рассказал командующий 55-й танковой бригадой генерал-полковник Давид Драгунский в заметке «Роза из Чимкента»: «По радио получен сигнал – танк комбата Федорова подбит, сам командир ранен. И вдруг в бинокль я увидел картину, ужаснувшую меня: в горящую машину нырнула девушка с сумкой Красного Креста. Через минуту она появилась, с трудом вытаскивая танкиста, уложила его на землю и вновь бросилась в пекло горящего танка. И так повторялось четыре раза – экипаж был спасен. На девушке горела одежда, тлела санитарная сумка. Подоспевшие мото­стрелки помогли погасить огонь. Это была Роза Искакова».

Разия родилась на станции Тюмень-Арык Яны-Курганского района Кзыл-Ординской области. Ее родители были обычными крестьянами, не получившими образования, хотя мать и отец могли читать и писать, а дедушка Разии на всю округу слыл образованным человеком, поскольку знал арабский язык. Отец приложил все усилия, чтобы вывести в люди своих младших сестер, Джамилю возил сначала на рабфак в Оренбург, а затем в Ташкент – учиться на химика.

После окончания института в Ташкенте она приехала на работу в Чимкент, устрои­лась в лабораторию хлопкового завода. Вскоре к ней привезли в три года оставшуюся без мамы Разию, чтобы девочка продолжила учебу в городской школе.

После окончания семилетки в Чимкент приехал отец Разии, чтобы определить дальнейшую судьбу девушки.

Дочь фронтовички Сауле Жанакулова говорит, что Разия Шакеновна любила рассказывать историю о том, как на семейном совете решали ее судьбу, а она все это время стояла за дверью, подслушивая разговор взрослых.

Муж тети Джамили предлагал учиться дальше в школе, а после десятилетки ехать в Омск в полиграфический институт. Он убеждал отца, что пока нет ни одной девушки-казашки, имеющей специализацию полиграфиста, а за этой профессией – будущее. Отец не соглашался, считая, что лучше профессии фельдшера для девушки просто не придумать. Слово отца перевесило.

Для смышленой и трудолюбивой Разии поступить в Чимкентский медицинский техникум проблем не составило. Она успешно сдала экзамены и три года прилежно училась, стараясь оправдать надежды отца. Первым местом работы стал только что открывшийся в селе Тассай близ Чимкента медицинский пункт.

Выросшую в ауле девушку, привыкшую к отсутствию каких-либо коммунальных удобств, работа в сельской местности ничуть не пугала. Также легко она приняла решение отправиться добровольцем по комсомольской путевке на строительство Кировского канала в Махтааральском районе. Медицинский пункт располагался в шалаше, а жить приходилось в палатке.

Точно так же без колебаний Разия отправилась и на фронт, прочитав в газете, что в Чимкенте формируется казахстанская дивизия. Тут же подались в военкомат с подругой, услышав в ответ, что мест нет. Девушки так горячо умоляли взять их, что люди в форме посоветовали поехать в Ташкент, где началось формирование батальона.

Подготовка проходила в Чарджоу, откуда Разия сообщила родителям о своем решении отправиться на фронт. Накануне принятия присяги в сентябре 1941 года родные прибыли в батальон. Отец долго молчал, но все же одобрил решение дочери быть на передовой.

Разия Шакеновна плохо себе представляла, что ждет впереди, однако ее переполняла решимость дать отпор врагу. Сводки с фронта, о которых узнавали на станциях и полустанках, не предвещали ничего хорошего и только усиливали нетерпение быстрее попасть на передовую.

Лицом к лицу с войной она столкнулась под Харьковом. Эшелон разгружали на фоне пылающего города. То здесь, то там разрывались сброшенные с самолета бомбы. В этом кромешном аду Разию прикрепили военным фельд­шером 186-го строительно-дорожного батальона Воронежского фронта, который отступал к Дону вместе с другими частями и гражданским населением.

Неделями шли пыльными дорогами, время от времени попадая под бомбежки фашистской авиации. Разия Шакеновна часто повторяла, что ничего страшнее не встречала за пять лет фронта, чем эти низко летящие над головой «мессершмиты», строчащие из пулеметов по колонне. Люди в панике бежали кто куда, не контролируя себя.

Жертв было много, и медицинским сестрам на протяжении всего тяжелейшего пути отступления приходилось на ходу оказывать первую помощь раненым. Особенно много их было при переправе через Дон, затянувшейся на два дня.

Армия отступала все дальше и дальше, пока не уперлась в Волгу. В битве под Сталинградом моя героиня получила первое серьезное ранение. Ее отправили в госпиталь в Томск. Почти два месяца провела на больничной койке, желая как можно скорее поправиться и вернуться на передовую. Предложение об отпуске она отвергла сразу. Не потому, что не хотелось в новенькой гимнастерке предстать перед родителями. Просто боялась, что они ни за что не отпустят на фронт.

Новым местом службы стал 1-й Украинский фронт. Девушку направили в действующую гвардейскую танковую армию под командованием генерала Рыбалко. Южнее Киева полк попал под вражескую бомбежку. Это была настоящая мясорубка. Авиабомбы градом сыпались на боевые машины. Танкисты горели заживо, и вытащить их из полыхающей машины требовало большого мужества. Осколки косили пехотинцев. Медицинские работники не успевали перевязывать раненых и вытаскивать их с поля боя. Наградой за выдержку и храбрость, проявленные в том жутком бою, стал орден Красной Звезды.

На Курской дуге военный фельдшер получила второе ранение. Наскоро перевязав себе коленку, она продолжала оказывать помощь раненым бойцам. О собственном ранении думать было просто некогда, вражеский огонь не стихал ни на минуту. Коленный сустав начал опухать, от боли даже прихрамывать стала.

На это и обратил внимание начальник штаба: «Ты что, Искакова, без ноги хочешь остаться? Немедленно на операцию!» Оперировали фельдшера в передвижном военном госпитале. Хирурги извлекли из коленной чашечки два осколка. Это ранение давало о себе знать на протяжении всей жизни Разии Шакеновны, вызывая порой нестерпимую боль и ломоту в левой ноге.

После лечения военфельдшеру предложили остаться работать в госпитале. Но она снова вернулась на передовую, в свою танковую бригаду, в которой так и дослужила до конца войны. Судьба хранила Разию Шакеновну. Она осталась жива, хотя видела сотни смертей. Ради спасения жизни однополчан она проявляла удивительную храбрость, отзывчивость. Смерть и горе не сломили ее.

Демобилизовалась Разия Искакова летом 1946 года в звании гвардии старшего лейтенанта медицинской службы. Ей очень хотелось поступить в медицинский институт и стать врачом. За годы войны она неоднократно смогла убедиться, что медицина – это ее жизненная стезя. Приехав в Чимкент, тут же отправилась в Алма-Ату, в медицинский институт, мысленно представляя, как продолжит учебу и станет врачом.

В вузе сказали, что шансов у нее практи­чески нет, ведь на четыреста мест подано девятьсот заявлений. Конечно, расстроилась. Горечь сгладила весть о возвращении с фронта родного брата Садвокаса, которого не видела целых шесть лет. Тут же засобиралась на побывку в родной аул Тюмень-Арык.

Там она и встретила свою вторую половину – фронтовика Кали Даушева. Там же устроилась на работу в больницу, забыв и думать про учебу в институте. А когда тетя Джамиля настояла на переезде в Чимкент, чтобы супруг смог получить педагогическое образование в двухгодичном учительском институте, Разия Искакова пришла работать в поликлинику областной больницы. Так и проработала она на одном месте 50 лет, большую часть из которых – старшей медицинской сестрой.

В 1975 году, спустя 30 лет после окончания войны, Разия Искакова получила самую дорогую из ее наград – медаль имени Флоренс Найтингейл Международного Красного Креста. В 1992 году наградили медалью имени Пирогова, оценив ее милосердие, человеколюбие и верность выбранной профессии.