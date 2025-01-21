Спасено более полутора тысяч человек

Приказом МЧС была утверждена группировка сил и средств численностью 37 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники. К примеру, приведены в готовность полторы тысячи единиц снегоуборочной техники, произведен закуп 200 новых дорожно-эксплуатационных машин. Для пострадавших людей на дорогах подготовлены 1,5 тыс. пунктов обогрева.

– Если говорить о реагировании на возникающие чрезвычайные ситуации, то могу сообщить, что благодаря слаженным действиям подразделений МЧС и взаимодействующих служб при проведении аварийно-спасательных работ в прошлый и текущий зимний перио­ды жертв не допущено. Нынешней зимой спасено и эвакуировано свыше полутора тысяч человек, в том числе 150 детей. Из снежных заносов вызволено порядка 200 единиц техники, – сообщил замес­титель начальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Аслан Уакишев.

На особом контроле находятся воп­росы информирования населения об угрозах возникновения ЧС, ухудшении погодных условий и закрытии автодорог. Как предупредил Аслан Уакишев, выезд за город в непогоду может привести к ДТП, обморожению и другим печальным последствиям. Еще одним фактором, влияющим на безопасность на дорогах, является их содержание. Спикер признал, что существует проблема недостаточного количества техники и снегозадерживающих щитов.

– Мы постоянно взаимодействуем с НК «КазАвтоЖол», которая отвечает за очистку дорог. Работа в этом направлении ведется: техника задействована, дороги чистят, есть видеоотчеты, и мы контролируем этот процесс. Однако погода остается фактором, который невозможно предсказать или изменить. Конечно, имеются и проблемы: недос­таточное количество сдерживающих щитов, может быть, техники не хватает. Но, несмотря на это, мы проводим всю возможную работу, – пояснил замначальника департамента.

Аслан Уакишев рассказал и о сложностях, возникающих при спасении людей из снежных заторов. Так, часть водителей предпочитают оставаться на месте, не желая оставлять автомобили. Между тем в задачи спасателей входит эвакуация людей, а не извлечение транс­порта из снежных заносов.

В этой связи представитель МЧС озвучил рекомендации для казахстанцев. Прежде чем планировать поездки за пределы населенного пункта, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Информацию можно посмотреть на сайте НК «КазАвтоЖол» с подробной картой закрытых участков либо уточнить по единому номеру телефона 1403 или службы спасения – 112.