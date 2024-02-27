Спецтехника для энергетиков

В коммунальной сфере изношены не только производственные здания, оборудование и сети, но и спецтехника, что не лучшим образом сказывается на скорости устранения аварий.

По словам акима области Наримана Турегалиева, на 2 млрд тенге, выделенные из местного бюджета на обновление спецтехники, будет приобретено 58 единиц автомашин.

Что касается собственно энергохозяйства, то степень изношенности линий электропередачи в регионе превышает 80%. За прошлый год его удалось снизить на 1,5%. Обновление Уральской теплоэлектроцент­рали, амортизация основных производственных зданий и оборудования которой составляет 88%, проводится в рамках разработанного в прошлом году комплексного плана.

Включенные в него мероприя­тия расписаны до 2035 года. На реализацию плана, предусмат­ривающего обновление паровых и энергетических котлов, турбин, производственных зданий и тепловых магистралей, потребуется 146 млрд тенге.

В текущем году на электро- и теплоснабжение региона за счет собственных средств и инвестиционных программ коммунальных предприятий предус­мотрено выделить свыше 3,3 млрд тенге.