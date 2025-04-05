Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

То, что отечественному спорту требуются кардинальные изменения, – не сек­рет ни для кого, о необходимости эффективных мер говорит Глава государства. Этому будет способствовать и новый закон, разработанный в Министерстве туризма и спорта, который уже одобрен и Мажилисом, и Сенатом. Он направлен на четкое структурирование видов спорта, их финансирование, а еще, что немаловажно, транспарентность.

Тем не менее для ускоренного развития сферы физической культуры и спорта остается еще немало инструментов, которые можно было бы задействовать.

Так, хотелось бы активнее вовлекать в реформы наших предпринимателей, причем как из большого бизнеса, так и из среднего и малого. Все мы как-то подзабыли о том, что спорт может быть в основе своей не только большим социальным проектом, но и продуктивным бизнесом, который охватит немалую часть нашего населения.

Почему-то сейчас, к примеру, акцентируют внимание на передаче больших футбольных клубов в частные руки, но при этом мало говорят о небольших спортивных проектах – частных школах, клубах и залах. Было бы интересно узнать, что делается в этом направлении, помимо подушевого финансирования в виде специаль­ных сертификатов и грантов на открытие небольших спортивных секций. А почему бы и здесь не организовывать бизнес-процессы, как это делается, скажем, в сфере обычного малого и среднего предпринимательства? Либо даже выделить их в отдельную бизнес-категорию со своей кредитной программой по типу сельскохозяйственных и иных профориентированных программ.

Понятно, что весь спорт, особенно детско-юношеский, не может быть полностью поставлен на коммерчес­кие рельсы, но его часть, причем немалая, вполне могла бы измениться. У нас есть обеспеченные люди, которые делают ставку на своих детей именно в спорте. Но даже у них мало возможностей найти программы для индивидуальной подготовки. Некоторые спортсмены и тренеры хотели бы открыть свои залы, где занимались бы подготовкой элитных спортсменов (по опыту развитых стран), которые и будут защищать честь Казахстана на международных аренах. Но на это нужны хотя бы те же специальные гранты от государства. Проекты, что на слуху, например, шахматные академии, в большинстве своем реализуются за счет помощи меценатов, но такой помощи явно маловато.

Еще один пример. То, что в Казахстане не хватает полей не то что для игр, а даже для занятий футболом, всем известно. Есть немало желающих развивать этот бизнес по примеру Турции, ОАЭ, Испании, где действуют тысячи небольших, но натуральных травяных полей для футболистов и теннисистов, которые приносят своим хозяевам миллионы долларов. В эти страны отправляются и казахстанские клубы, которые вполне могли заниматься и дома, выезжая за рубеж лишь для контрольных поединков.

Льготы, специальные программы по спорту для предпринимателей и, главное, частичное финансирование со стороны больших бизнес-структур и государства (причем на возвратной основе) могли бы кардинально изменить спортивную сферу, которая, отметим, сочетает в себе и социалку, и здоровье, и престиж нашего государства.