Свыше полутора миллиона тенге получат шымкентские предприниматели на реализацию бизнес-идей

Человек труда
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Шымкенте успешно завершен первый этап предоставления государственных грантов, направленных на реализацию новых бизнес-идей. Об этом на брифинге на площадке службы центральных коммуникаций сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек, сообщает Kazpravda.kz

Из 934 желающих получить финансовую поддержку решением специальной комиссии одобрены проекты 134 претендентов, каждому присужден безвозмездный грант в размере до 400 месячных расчетных показателей, то есть до 1 572 800 тенге. В настоящее время победители подписывают двустороннее соглашение с Центром трудовой мобильности, проводятся процедуры перечисления средств.

Большую часть обладателей грантов составляют представители социально уязвимых слоев населения. Среди них получатели адресной социальной помощи, граждане, потерявшие кормильца, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи и воспитывающие детей-инвалидов.

«В частности, среди грантообладателей 5 человек - получатели адресной социальной помощи, 7 – потерявшие кормильца, 23 трудоспособных граждан с инвалидностью, 71 многодетная семья, 28 – мать или отец, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями», - уточнил Сарсен Куранбек.

Одобренные проекты ориентированы на различные отрасли. 50 проектов профинансировано в сфере услуг, которая выходит на первый план. В сфере производства (выращивание клубники, переработка мясопродуктов и др.) одобрено 39 проектов, швейное дело – 15, производство кондитерских и хлебопекарных изделий – 14, полуфабрикатов – 9, развитие животноводства и птицеводства – 2, создание мебельного производства – 1 проект. Также поддержано 4 проекта по таким направлениям, как фаст-фуд, производство напитков и колбасных изделий.

Сарсен Куранбек отметил, что государственные гранты помогут не только поддержать предпринимательские инициативы граждан, но и повысить их доход и создать новые рабочие места. В дальнейшем обладатели грантов начнут полностью реализовывать свои проекты и вносить свой вклад в социально-экономическое развитие города.

 

#бизнес #предприниматели #гранты

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