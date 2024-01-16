Такая вот система – «сырая»

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Раушан Утеулина

В качестве господдержки акмолинские аграрии в 2023 году получили 55,8 млрд тенге. При этом нехватка субсидий составляет около 20 млрд.

фото из архива "КП"

Безусловно, субсидии – хорошее подспорье для развития хозяйств, оттого и растет ежегодно число заявок от фермеров. К примеру, если в 2022 году их поступило 6 тыс. только на пестициды и гербициды, то в прошлом – уже 15 тыс. Однако получить финансы – дело непростое.

Как известно, в марте 2023 года сельхозтоваропроизводители перешли от частной платформы Qoldau к бесплатной государственной системе субсидирования Gosagro.kz (ГИСС). И уже немало копий сломано по поводу и этой «сырой» программы.

В частности, в действующей сегодня ГИСС имеется множество технических недоработок. Назовем лишь некоторые. Они касаются приема зая­вок, расчета сумм субсидий, а также уведомлений о дублировании заявок со счетом-фактурой. То есть существует риск оплаты одной заявки дважды. К слову, прецедентов на сей счет выяв­лено уже немало.

Рост числа заявок на субсидирование связан и с отсутствием на платформе Gosagro.kz возможности прикрепления к одной заявке нескольких счетов-фактур либо наименований техники, как это было в Qoldau.kz. Пример для наглядности: если в 2022 году кокшетауское ТОО «Гормолзавод» подало на субсидирование затрат перерабатывающих предприятий 11 заявок, то в 2023 году уже… 847.

Словом, нареканий к работе системы много. Сложностей прибавляет отсутствие, в частности, функции автоматического отображения норм субсидий, нормативов внесения удобрений, пес­тицидов, интеграции с автоматизированной информационной системой государственного земельного кадастра. Специалистам управления сельского хозяйства приходится вручную перепроверять сведения, указанные в заяв­ленных крестьянами документах.

Причем, рассматривая каждую пос­тупившую заявку, они не могут прис­тупить к обработке следующей, не поставив окончательную точку под предыдущей. А поскольку заявок, как сказано выше, стало в разы больше (с начала нынешнего года поступило 27,3 тыс., то есть в 2,2 раза больше по сравнению с таким же прошлогодним периодом), то отдел пришлось усилить. В свою очередь, перегруженность специалистов вкупе с медленно работающей системой не может не влиять на оперативность оказания услуг.

Между тем крестьяне ежегодно возлагают надежды на бюджетные средства. Однако для людей, живущих в глубинке, где хороший сигнал Интернета все еще роскошь, подать заявку на получение субсидии – проблема. И на этом начали зарабатывать ушлые люди, так называемые помогайки.

Фермер, заплативший такому помощнику, пребывает в уверенности: заявка его благополучно достигла адресата и размещена в «Листе ожидания» системы Gosagro.kz. Он ждет, не ведая, как несовершенна система ГИСС и как специалистам управления приходится перепроверять многое «в ручном режиме».

На обработку одной заявки уходит масса драгоценного времени. Для ускорения процесса они трудятся в авральном режиме, выходят на работу по выходным. Накапливается усталость, возникает профессиональное выгорание, что чревато допущением ошибок.

Как отмечалось выше, в 2023 году аграрии региона получили господдержку на 55,8 млрд тенге. Поскольку средства бюджетные, во второй декаде января грядет проверка на предмет законности выплат. И уже есть опасения, что избежать ошибок не удалось из-за несовершенства системы Gosagro.kz. Результат, увы, предсказуем – кому-то из аграриев придется возвращать выплаты.

По словам заместителя управления сельского хозяйства региона Еркеша Аленова, летом прошлого года их ведомство отправило письмо в Минис­терство сельского хозяйство и самим разработчикам программы Gosagro.kz, подробно расписав все недоработки системы, тормозящие получение фермерами субсидий. Прошло уже полгода в ожидании обещанных изменений, но воз, к сожалению, и ныне там.

#субсидии #бюджет #аграрии #господдержка

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