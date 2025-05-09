Посетить место гибели чингирлаусца Героя Советского Союза ­Сундеткали Искалиева, почтить память воинов-земляков, погибших на белорусской земле, – такова была цель поездки, инициированной районным историко-краеведческим музеем при поддержке районного Совета ветеранов труда и акимата. В составе делегации – ветераны труда, историки-краеведы.

Программа визита в Быховский район Могилевской облас­ти Рес­публики Беларусь была насыщенной. В день приезда был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Чингирлауского района и Быховским районным исполнительным комитетом. Тем самым стороны подтвердили готовность к взаимодействию в сохранении памяти о защитниках страны, укреплению партнерства в области культуры, музейного и архивного дела, к оказанию поддержки поисковых отрядов в деле восстановления имен воинов-­казахстанцев, погибших на территории Респуб­лики Беларусь. На подписании важного документа присутствовал советник посольства РК в РБ Рашид Газизов.

На мемориальном комплексе «Лудчицкая высота» прошел митинг. Здесь 24 июня 1944 года обессмертил свое имя западноказахстанец Сундеткали Искалиев, став Героем Советского Союза посмертно.

– Сундеткали родился в селе Константиновка, ныне село ­Аккудык Чингирлауского района, – рассказывает член делегации, ветеран архивного дела Надежда Хрипченко. – После получения начального образования окончил курсы водителей, работал в колхозе «Красный луч». Призван в РККА в 18 лет. Прошел курсы начальной военной подготовки, был направлен в 556-й стрелковый полк 169-й дивизии в Белоруссию. Был дважды ранен, после лечения в госпиталях возвращался на фронт. 17 июня 1944 года награжден медалью «За отвагу».

Сундеткали Искалиев участвовал в прорыве обороны немцев в районе деревни Лудчицы. Одним из первых ворвался во вражескую траншею. В ночь на 24 июня получил боевую задачу уничтожить огневую точку. Он подполз к дзоту, метнул гранату, но пулемет не замолчал. Будучи тяжело раненым, боец закрыл дзот своим телом, повторив под­виг Александра Матросова. В родном селе ему установили памятник, его имя носит школа.

В память об участниках Великой Отечественной войны члены делегации передали быховцам мемориальную доску, на которой на казахском и белорусском языках высечены слова: «Слава тебе, солдат! Подвиг твой бессмертен!» Посетили западноказахстанцы и урочище «Могучий партизан» недалеко от деревни Яново, где в братской могиле вместе с 620 защитниками Лудчицкой высоты похоронен Сундеткали Искалиев. Высыпали на могилу горсть родной казахстанской земли. Молитвой почтили память земляка и всех, кто отдал жизнь за Победу над фашизмом.

В Лудчицкой средней школе есть пионерская дружина, носящая имя Сундеткали Искалиева, Герою также отведено особое мес­то в школьном музее. Школьники читали стихи о Герое, пели пат­риотические песни, преподнес­ли гостям небольшие сувениры, сделанные своими руками.

В Быховском районном историко-краеведческом музее чингирлаусцам рассказали о богатой истории края и работе поисковиков. Большая часть экспонатов периода Великой Отечественной войны найдена поисковым отрядом, в котором каждое лето работает директор музея Сергей Жижиян. В прошлом году отряд обнаружил останки девяти солдат, имена двоих были установлены. Всего за время деятельности отряда буквально в 50 м от мемориала «Лудчицкая высота» были найдены останки 21 погибшего солдата.

Встретились члены делегации с ветеранскими общественными объединениями и патриоти­ческим клубом. Только в Могилевской области насчитывается 61 такой клуб, что говорит о том, какое значение придают белорусы сохранению памяти о погибших в годы войны и пат­риотическому воспитанию молодежи. Средней школе № 82 города Минска, в которой недавно открыт музей воинской славы, западноказахстанцы передали бюст Сундеткали Искалиева и копии документов 15 чингирлаусцев – участников Белорусского фронта.

Одним из объектов посещения стал мемориальный комплекс под Минском – лагерь смерти «Трос­тенец». Он был создан в самом начале войны. Часть комплекса называется «Поле погребения». Это территория, на которой нацистские преступники рассеивали пепел сожженных в яме-печи узников лагеря смерти, заключенных, этапированных из минских тюрем, концентрационных лагерей, гетто, депортированных из стран Европы.

– Прошло много лет после войны, но увиденное и услышанное никого не оставит равнодушным. Ступая на белорусскую землю, постоянно осознаешь, что здесь в адских муках и страданиях погибли мирные жители, советские солдаты. Каждый метр земли полит кровью защитников Родины и усыпан гильзами. По всей Беларуси было сожжено более 600 деревень, погиб каждый четвертый житель. Вся респуб­лика – это единый памятник стойкости, мужества и героизма, – делится впечатлениями Надежда Хрипченко.

Итогом поездки стали встречи, организованные Советом ветеранов в школах и колледже Чингирлауского района, на которых молодежь почтила память земляков, защищавших Родину от фашистских захватчиков. Всего из Чингирлауского района в ряды РККА были призваны 3,5 тыс. человек, 874 вернулись с войны. Кроме Сундеткали Искалиева, звания Героя Советского Союза удостоены чингирлаусцы ­Андрей ­Тихоненко и Георгий Шевцов. Они погибли в Прибалтике. Полный кавалер ордена Славы ­Бисенгали Мухамбетов вернулся домой. После войны работал председателем колхоза Акчи.