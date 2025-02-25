Триллионы от КГД

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Ерик Абитов

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК подвели итоги работы за 2024 год: за данный период налоговые поступления в бюджет страны выросли на 4%.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил председатель комитета Жандос Дуйсембиев, по итогам 2024 года в сравнении с 2023-м налоговые поступ­ления в государственный бюджет вырос­ли с 18,9 трлн тенге до 19,7 трлн, или на 788,3 млрд тенге.

В рамках налогового и таможенного администрирования в 2024 году обеспечено дополнительных поступлений в сумме 1,3 трлн тенге. В том числе за счет налогового администрирования – 1,1 трлн, таможенного администрирования – 0,2 трлн тенге.

По результатам контрольно-экономичес­кой работы органами государственных доходов за 2024 год по итогам 35 тыс. проверок доначислено 75,1 млрд, взыскано – 184,3 млрд тенге.

– Одной из наших приоритетных задач является обеспечение доходной части бюджета за счет принятия комплексных мер по снижению теневой экономики и дальнейшего совершенствования налогового и таможенного администрирования, в том числе путем его цифровизации, – отметил Жандос Дуйсембиев. – На текущий год мы уже определили дальнейшие задачи по улучшению деятельности комитета.

#итоги #бюджет #КГД #налоговые поступления

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