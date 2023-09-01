Триумфатор науки Средневековья

Целую плеяду гениев подарила чело­вечеству«золотая эпоха» исламской науки, к которой относят VIII–XII века: аль-Хорезми, аль-Фараби, аль-Бируни, ибн Сина… Ученые-энциклопедисты, они составили настоящее созвездие на небосводе мировой мысли. И кажется, заставили ярче сиять само Солнце и ночные светила, пролив лучи знаний на их сущность и значительно продвинув астрономию и математику в ряду других наук.

Помимо уникальной многогранности и колоссального цивилизационного вклада, великих мудрецов роднит их принадлежность к Центральной Азии, где они родились и провели большую часть жизни. Тогда многие нынешние нации только формировались, и потому казахи, узбеки и другие народы, населяющие регион, небезосновательно гордятся ими как земляками и соплеменниками.

В 2020 году весь научный мир широко отмечал 1150-летие Второго Учителя после Аристотеля – уроженца Фараба (ныне местность относится к Отрарскому району Туркестанской области) аль-Фараби. Теперь настал черед воздать должное «триумфатору науки средневековья», «объединителю трех культур» аль-Бируни в связи с 1050-летием. По одной версии «круглая» дата приходится на 4 сентября, по другой – на 4 октября текущего года. В масштабах Истории расхождение незначительное. Но сам он, скрупулезнейший математик, ни при астрономических, ни при календарных исчислениях подобных погрешностей не допускал. И был равновеликим во всех областях знаний, которые охватывал своим широчайшим талантом.

Мать прогресса – математика

Характеризуя феноменальное наследие человека-титана, основатель истории науки Джордж Сартон эмоционально написал: «История астрономии и математики, астрологии и географии, антропологии и этнографии, философии, археологии, ботаники и минералогии осиротела бы без его великого имени». При этом биограф упустил физику, религиоведение, геодезию, фармакологию и так далее, дав слишком короткий перечень дисциплин и направлений поисков реформатора и первопроходца наук. Ведь Бируни владел почти всеми науками своего времени.

Полное имя ученого – Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни. Он родился в 973 году в городе Кяте, тогдашней столице Хорезма – мощного государства с заметной централизацией на территории Центральной Азии. В средневековых источниках главный город Хорезма называли «воротами в Туркестан, местом скопления товаров тюрков Туркестана, Мавераннахра и области хазаров и местом стечения купцов». Город, где родился великий ученый, с 1957 года в его честь носит название Беруни (также Бируни – узб. Beruniy, каракалп. Biruniy) и находится на территории Каракалпакстана.

О ранних годах жизни Бируни известно очень мало, кроме того, что он был круглым сиротой. Что подтверждается стихами самого ученого: «Не знаю я, по правде, своего родословия, ведь я не знаю по-настоящему своего деда, да и как мне знать своего деда, раз я не знаю отца!». О социальном происхождении сложилось тоже не очень четкое представление. Долгое время исходили из нисба (прозвище по месту рождения) «бирун», то есть предместья, где селились ремесленники и владельцы мелких мануфактур.

Но впоследствии эту версию поставил под сомнение доктор филологических наук П. В. Булгаков. Им предложено более убедительное толкование звучащего в веках «псевдонима». Географ Йакут, посетивший Хорезм незадолго до монгольского нашествия, в своем «Биографическом словаре» упоминает, что словом «бируни» хорезмийцы называли каждого, кто покинул свою родину, а Бируни оставлял ее трижды и более тридцати лет прожил вдали от нее. Тогда, по всей вероятности, имя это ученый получил не при рождении или в молодости, а уже в достаточно зрелом возрасте.

Иначе за какие заслуги отпрыск простолюдинов был бы принят на воспитание в один из богатейших домов – визиря и двоюродного брата хорезмшаха? На склоне лет Бируни напишет: «Семья Ираков вскормила меня своим молоком и вывела в люди…».

Приемный отец, хозяин высокородного семейства Абу Наср Мансур ибн Ирак ал-Джади, автор фундаментальных трудов по астрономии, математике и тригонометрии, стал и его первым учителем. Да и в дальнейшем правители благосклонно, участливо относились к деятельности ученого, ни в чем его не ущемляли, поощряли все устремления. Так что наверняка имели место родственные связи, к тому же у пытливого юноши рано проявились незаурядные дарования. Он уже на 17-м году вел самостоятельные астрономические наблюдения.

Рассказывая об ученых, я постоянно подчеркиваю, что основа их выдаю­щихся достижений – всегда талант, помноженный на большой и упорный труд. Аль-Бируни – пример полной самоотдачи и абсолютного служения истине. Его тяга к знаниям была неу­толима, поглощала всецело, требуя постоянной сосредоточенности. «Его рука почти никогда не расставалась с пером, его глаза – с наблюдением и его ум – с размышлением, за исключением двух праздничных дней в году», – сделал записи современник, имя которого, к сожалению, не сохранилось. Даже на смертном одре он не давал себе успокое­ния, продолжал мыслить, обдумывать важные темы: «Я посетил его, когда его душа была почти готова отлететь и предсмертное дыхание стесняло ему грудь. И в этом состоянии он сказал мне: «Как это ты объяснил мне однаж­ды такой-то вопрос исследования?». Я ему сказал с состраданием: «В этом-то состоянии?» – и он ответил: «Не лучше ли, если я прощусь с миром, зная этот вопрос, чем не зная его?». Тогда я ему повторил вопрос, и он запомнил его и обучил меня тому, что он обещал; затем я вышел от него и уже на улице услышал крики, возвещавшие о его смерти» («Аль-Бируни – арабский Леонардо да Винчи», dzen.ru, 19.02.2021).

«Академический» портрет аль-Бируни дополняет полилингвизм. Он владел хорезмийским, персидским, арабским, греческим, сирийским языками, ивритом и санскритом, благодаря чему работал с первоисточниками, многие учения и трактаты читал в оригинале, был приобщен к ведущим школам и научным сообществам того времени и предшествующих периодов.

Высокообразованный, обладавший фундаментальными знаниями, он был убежден, что в природе все существует и изменяется по законам природы, а постигнуть эти законы можно только с помощью науки. Особо любил и ценил математику, считая ее универсальным ключом постижения всего сущего. А в математическом спектре выделял тригонометрию. Проницательный ум много работал над тем, как проецировать сферу на плоскость, и придумал новый способ цилиндрической проекции. Аль-Бируни также принадлежит сведение задач о трисекции угла и удвоении куба к решению уравнений 3-й степени.

Превосходный системщик, он оставил после себя весьма солидную «математическую» библиотеку, к которой, кроме значительной части универсального «Канона Мас’уда», относятся сочинения «Об определении хорд в круге при помощи вписанной в него ломаной линии» (здесь рассматривается ряд принадлежащих Архимеду теорем, не сохранившихся в греческих рукописях), «Об индийских рашиках» (в этой книге обсуждается так называемое тройное правило), «Сферика», «Книга жемчужин о плоскости сферы», вопросам прикладной математики посвящен трактат «Тени» и так далее.

Большинство же его открытий было на стыке наук.

Земля, поклонись Человеку!

В первую очередь повезло астрономии. Гений средневековья фактически предвосхитил последующее открытие Коперника и Галилея о гелиоцентричности нашего мира и внес весомый вклад в каноны науки о Вселенной.

Право, во славу и этого ученого мужа звучит гордая поэтическая фраза Олжаса Сулейменова «Земля, поклонись человеку!». Потому что он, возможно, первым в истории подошел к объективно верному осмыслению ее места и роли в мироздании. Солнце, как и другие звезды, аль-Бируни считал огненным шаром, в отличие от планет, отражающих солнечный свет. И такие мощные откровения природы он получал с помощью точных наук, собственноручно собранных приборов и уникальной силы своего мышления.

Важнейшими задачами астрономии в те времена были совершенствование календаря и ориентирование по небес­ным светилам. Необходимо было максимально точно определять положение на небе Солнца, Луны и звезд, корректно измерять так называемые астрономические постоянные – наклон эклиптики к экватору, длину солнечного, звездного года и прочее. А это, соответственно, требовало развития математики, в частности – плоской и сферической тригонометрии, а также подобающих измерительных приспособлений.

Аль-Бируни усовершенствовал основные астрономические инструменты, которыми пользовались в то время (астролябию, секстант) и сконструировал неподвижный (стенной) квадрант радиусом 7,5 метра для точных наблюдений небесных тел, непревзойденный по параметрам и эффективности на протяжении четырехсот лет.

Будучи еще совсем молодым, в 21 год ученый с исключительной точностью определил величину наклонения плос­кости эклиптики к экватору. Понятия «первый», «впервые» – это часто о нем. В том числе и глобус – изобретение триумфатора науки средневековья. На эксклюзивной копии земного шара диаметром пять метров с помощью построения на его поверхности сферических треугольников определялись географические координаты и расстояния между населенными пунктами. Позднее на этой основе аль-Бируни составил филигранно выверенные географические таблицы координат. Еще среди открытий – новые методы определения радиуса Земли по степени понижения горизонта при наблюдении с горы (исходя из представлений о ее шарообразной форме), долготы и широты.

Мощный интеллект и широчайший кругозор позволили аль-Бируни раскрыть многие тайны природы. Он объяснил явление утренней и вечерней зари как следствие свечения пылинок в лучах скрытого за горизонтом солнца. В области географии предложил принципиально новую гипотезу расположения морей на земной поверхности, отличную от концепции Птолемея, которой придерживались многие поколения ученых. В частности, он пришел к следующему выводу: Африка омывается океаном с востока, что делает возможным морской путь из Индии в Европу. Обосновал существование большого материка между Атлантическим и Тихим океанами, доказал, что между Азией и другой, еще неведомой землей (речь опять же об Америке) есть пролив (Беринга – Авт.), который действительно был обнаружен, правда, лишь семьсот лет спустя. Опять же он, проникавший мыслью и в недра, впервые в мире сформулировал гипотезу о движении материков, получившую развитие лишь в новейшее время, разработал рекомендации по поиску месторождений полезных ископаемых, морские приливы и отливы связал с воздействием Луны, установил, что свет распространяется быстрее звука. И этот список, касающийся географии, геологии, геодезии, в совокупности большой группы смежных наук, можно продолжать и продолжать. Как провидческих, так и актуальных открытий, принесших людям реальную пользу при жизни аль-Бируни, хватило бы на целую академию. А он, обладавший непререкаемым авторитетом, как раз и возглавлял академию, которая объединяла виднейших ученых Востока. Чтобы получить представление об уровне и статусности высокого научного сообщества, достаточно сказать, что в состав ее входил ибн Сина (Авиценна), с которым аль-Бируни вел многолетнюю переписку.

Из любопытства заглянул в Википедию: когда же в мире появилась первая академия наук? И получил ответ: «Первые научные академии возникли в Европе в XVII веке». А самая первая – в 1603 году в Италии. Академия дей Линчеи была основана аристократом графом Федерико Чези. Целью ее было изучение и распространение научных знаний в области физики.

Не берусь утверждать, что научные академические собрания при дворах хорезмийских властителей были наипервейшими, но они реально существовали и, безусловно, объединяли цвет научной мысли. Еще одно существенное уточнение: развитию этой мысли ислам отнюдь не вредил, Европу же через половину тысячелетия, будто история потекла вспять, накрыли волны инквизиции.

На Востоке было иначе. Жаль, «диалога» эпох не получилось: Запад слишком поздно познакомился с научным наследием Востока. А так, как знать, возможно, от каких-то тупиковых установок Европа и отказалась бы.

Аль-Бируни не на словах, а на деле, своим упорным трудом исповедовал принцип, сегодня формулируемый как «наука без границ». Взять хотя бы фармакологию. В незавершенном трактате «Фармакогнозия в медицине» он описал лекарственные свойства и способы применения более 880 лекарственных растений, и сделал это на санскрите, иврите, хорезмийском, арабском, тюркских – в итоге на 20 языках и диалектах разных народов. Так в науку был введен принцип интернационализации опыта и результатов исследований.

Даже в самом первом своем сочинении – «Хронология, или Памятники минувших поколений» (1000-й год) ученый предстает как исследователь широчайшего, мирового диапазона, так как собрал и описал здесь все известные системы календаря, применявшиеся у разных народов, и составил хронологическую таблицу всех эпох, начиная от библейских патриархов.

Принадлежащий миру

Ученому несколько раз выпала перемена мест. После взятия в 995 году Кята эмиром Гурганджа и переноса в последний столицы Хорезма аль-Бируни, поддерживавший свергнутую династию Афригидов, уехал в Рей, где работал у ал-Ходжанди, затем работал в Гургане при дворе Зияридского эмира Табаристана Шамс аль-Ма’али Кабуса, которому посвятил «Хронологию…». Далее следует возвращение в Хорезм, ко двору шаха.

И вновь происходит смена режима. Наступает эпоха завоеваний султана Махмуда Газневи. В 1017 году аль-Бируни вместе с другими плененными учеными был вынужден переехать в Газну, где работал при дворе Махмуда и его преемников Масуда и Маудуда. Великий хорезмиец также участвовал в походах Махмуда в Индию, где прожил несколько лет.

Газнийский период стал самым плодотворным в жизни титана мысли. Его индийские путешествия вылились в написание фундаментального труда «Разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых» (1030 г.). Здесь дается полноохватное описание быта, культуры и научных достижений индийцев, их религиозно-философского мировоззрения. Сочинение изобилует ссылками на Гомера, Платона, Аристотеля, Галена, других авторов, сопоставляются индийская и исламская мысль, особенно выделяется учение суфиев как наиболее близкое к индийским теориям санкхьи и йоги. А при сравнении обычаев упоминаются особенности быта славян, тибетцев, хазар, тюрков и других. Его исследование Индии до сих пор считается образцовым, а некоторые страницы ее прошлого известны в наши дни лишь благодаря аль-Бируни.

По разным оценкам, перу Абу Райхана аль-Бируни принадлежат от 150 до 180 объемных трудов, трактатов и сочинений. А одним из самых главных считается «Канон Мас´уда по астрономии и звездам», в котором дается стройное и научно обоснованное представление об общей картине мира. Очередное посвящение властителю шахства – сыну Махмуда Масуду автор объясняет так: «Он дал мне возможность целиком посвятить остаток жизни служению науке». Так и могущественный монарх остался в истории.

Творчество аль-Бируни оказало значительное влияние на поколения ученых Ближнего и Среднего Востока. «Великим учителем и ученым» называл аль-Бируни математик и астроном XIII века Насир ад-Дин Туси, а современник, сирийский астроном, математик и врач Абу-л- Фарадж написал: «Произведения его многочисленны, совершенны и предельно надежны. Одним словом, не было ни среди его коллег в его время, ни после, вплоть до сего рубежа, ученого, более искушенного в науке астрономии и более сведущего как в ее главных положениях, так и в тонкостях». Лаконично, но не менее выразительно отозвался о своем кумире исследователь Йакут: «Время не приносило другого, подобного ему по учености и уму».

Напоследок необходимо подчеркнуть: это имя объединяет. Не только страны региона, соседствующие с родиной ученого, но и весь прогрессивный, думающий и сотрудничающий мир. Как сказал накануне празднования тысячелетнего юбилея гения бывший первый секретарь ЦК КП Таджикистана и директор Института востоковедения АН СССР доктор исторических наук, академик Бободжон Гафуров, «аль-Бируни многие страны считают своим, но он был выходцем из Хорезма, и он принадлежит всем народам».

Память о великом ученом нетленна и увековечена в мемориалах, названиях многочисленных улиц и учреждений Узбекистана, Ирана и других государств, в его честь назван лунный кратер, о нем созданы фильмы, издано множество книг. День геодезиста в ИРИ привязан именно к дню его рождения. Эта страна подарила отделу Организации Объединенных Наций в Вене Павильон персидских ученых, включающий статую аль-Бируни.

Главное же – он жив в идеях и науках, которые развивал и лелеял, в своих во многом современных трудах, читаемых легко и с увлечением, поскольку написаны доходчиво и ясно, обладают выверенной логикой, ведь их создал Учитель на века и тысячелетия.

Совсем скоро, 20–23 октября в древнем Туркестане, который с Хорезмом соединял Великий шелковый путь, пройдет VII Всемирный конгресс математиков тюркского мира с участием пятисот ведущих ученых математиков из пяти десятков стран. Его цель – расширение научного сотрудничества, содействие развитию математической науки и применению достижений математики, информационных технологий в научных исследованиях, технике и образовании. На форуме также, в свете 1050-летия нашего гениального предшественника аль-Бируни, будет обсуждена историческая тематика. О вкладе выдающегося земляка в мировую науку расскажут видные казахстанские ученые и наши коллеги из ближнего и дальнего зарубежья.

Вечная слава Учителю!