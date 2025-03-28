У МЧС появился новый самолет Статьи 28 марта 2025 г. 3:00 3 Лилия Мухитова Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана впервые получило многоцелевой двухмоторный самолет L‑410. Это важный шаг в развитии авиации спасательного ведомства, который позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и доставлять помощь в труднодоступные районы. Кроме того, введение в эксплуатацию этого воздушного судна способствует развитию гражданской авиации в стране, поскольку повышает квалификацию пилотов, расширяет применение современных воздушных судов и создает новые возможности для эксплуатации легкой авиации в сложных условиях. фото с официального сайта МЧС РК Торжественная церемония передачи самолета прошла с участием министра по ЧС генерал-майора Чингиса Аринова. Глава ведомства отметил, что этот самолет значительно повысит мобильность спасательных подразделений и поможет эффективнее ликвидировать последствия природных катастроф, аварий и других происшествий. – Самолет станет надежным и универсальным помощником в нашей работе. Я также инициировал программу по созданию авиаотрядов на базе АО «Казавиаспас», – отметил Чингис Аринов. Основное предназначение самолета – мониторинг обстановки, перевозка гуманитарных грузов и личного состава, а также эвакуация пострадавших. Он может садиться на грунтовые, снежные и травяные аэродромы, взлетать с коротких полос и выдерживать экстремальные температуры. Сегодня такие самолеты выпускают всего три авиакомпании в мире. Как сообщается на сайте МЧС РК, казахстанские пилоты прошли специальное обучение по управлению и техническому обслуживанию самолета в центре авиационной подготовки в Праге. Приобретение L‑410 стало возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности, что подчеркивает стратегический подход государства к развитию авиационной отрасли и повышению безопасности в стране. #спасатели #МЧС #самолет