У МЧС появился новый самолет

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Лилия Мухитова

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казах­стана впервые получило многоцелевой двухмоторный самолет L‑410. Это важный шаг в развитии авиации спасательного ведомства, который позволит быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации и доставлять помощь в труднодоступные районы. Кроме того, введение в эксплуатацию этого воздушного судна способствует развитию гражданской авиации в стране, поскольку повышает квалификацию пилотов, расширяет применение современных воздушных судов и создает новые возможности для экс­плуатации легкой авиации в сложных условиях.

фото с официального сайта МЧС РК

Торжественная церемония передачи самолета прошла с участием министра по ЧС генерал-майора Чингиса Аринова. Глава ведомства отметил, что этот самолет значительно повысит мобильность спасательных подразделений и поможет эффективнее ликвидировать последствия природных катастроф, аварий и других происшествий.

– Самолет станет надежным и универсальным помощником в нашей работе. Я также инициировал программу по соз­данию авиаотрядов на базе АО «Казавиаспас», – отметил Чингис Аринов.

Основное предназначение самолета – мониторинг обстановки, перевозка гуманитарных грузов и личного состава, а также эвакуация пострадавших. Он может садиться на грунтовые, снежные и травяные аэродромы, взлетать с коротких полос и выдерживать экстремальные температуры. Сегодня такие самолеты выпускают всего три авиакомпании в мире.

Как сообщается на сайте МЧС РК, казахстанские пилоты прошли специальное обучение по управлению и техническому обслуживанию самолета в центре авиа­ционной подготовки в Праге. Приобретение L‑410 стало возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности, что подчеркивает стратегический подход государства к развитию авиационной отрас­ли и повышению безопасности в стране.

#спасатели #МЧС #самолет

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