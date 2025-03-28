У МЧС появился новый самолет

Торжественная церемония передачи самолета прошла с участием министра по ЧС генерал-майора Чингиса Аринова. Глава ведомства отметил, что этот самолет значительно повысит мобильность спасательных подразделений и поможет эффективнее ликвидировать последствия природных катастроф, аварий и других происшествий.

– Самолет станет надежным и универсальным помощником в нашей работе. Я также инициировал программу по соз­данию авиаотрядов на базе АО «Казавиаспас», – отметил Чингис Аринов.

Основное предназначение самолета – мониторинг обстановки, перевозка гуманитарных грузов и личного состава, а также эвакуация пострадавших. Он может садиться на грунтовые, снежные и травяные аэродромы, взлетать с коротких полос и выдерживать экстремальные температуры. Сегодня такие самолеты выпускают всего три авиакомпании в мире.

Как сообщается на сайте МЧС РК, казахстанские пилоты прошли специальное обучение по управлению и техническому обслуживанию самолета в центре авиа­ционной подготовки в Праге. Приобретение L‑410 стало возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности, что подчеркивает стратегический подход государства к развитию авиационной отрас­ли и повышению безопасности в стране.