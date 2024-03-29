У него брал уроки академик Василий Бартольд

Электронную версию двух трудов яркого представителя национал-патриотического движения начала ХХ века, педагога и переводчика, юриста Серали Лапина передал в дар музею известный казахстанский ученый, доктор исторических наук, алашевед Хази­ретали Турсын.

– Оригиналы работ Серали Лапина были отпечатаны в Самарканде в 1895 году. Первая представляет собой «Перевод надписей на исторических памятниках г. Самарканда». К нему прилагаются его научные комментарии и дополнения из фольклорных источников. Он определил имена архитекторов, в разное время возводивших ансамбли Регистана, мавзолеи Гур-Эмир, Шир-Дор, Тилля-кари, Шахи-зинда, мечети и медресе Биби-ханым, мед­ресе Улугбека, усыпальницу Шайбани-хана, – рассказывает научный секретарь музея Асхат Сайлау. – Второй важной работой стал «Русско-узбекский словарь» из 4 тысяч слов с краткой грамматикой узбекского языка. Эти две книги приобрели в то время огромную практическую значимость и познавательную ценность для русских ученых-краеведов, которые только приступали к серьезному изучению языка, быта, традиций и обычаев коренных народов Туркестана. На работы Серали Лапина ссылались известные русские востоковеды. У него брали уроки тюркского языка знаменитые исследователи, в частности, российский и советский историк, основатель российской школы востоковедения, академик Василий Бартольд и исследователь архео­логии Средней Азии, Крыма и Кавказа Николай Веселовский.

Русско-узбекский словарь был очень востребован среди местного населения и переиздавался трижды – в 1907, 1914 и 1915 годах.

Серали Лапин вместе с представителями яркой плеяды первых интеллигентов Казахстана принимал активное участие в деятельности партии «Алаш». Он возглавлял общественно-политическую организацию Туркестана «Шура-и-Улема». В 1913 году при содействии Лапина в Петербурге была построена мусульманская мечеть, через год он принял участие в работе Всероссийского мусульманского съезда. Как грамотный юрист-адвокат Лапин спас от смертной казни сотни представителей казахского, кыргызского, узбекского народов, осужденных за участие в антиправительственных выступлениях 1905 и 1916 годов.

– Будучи представителем буржуазной идеологии, Серали Лапин не перешел на сторону большевиков, а в союзе с консервативным среднеазиатским духовенством открыто боролся с ними. После свержения монархии в феврале 1917 года он был избран председателем Совета народных представителей Туркестанского края. Пос­ле кровавого разгрома Кокандской автономии в 1918 году с помощью немецкого генерального консула принял турецкое гражданство и выехал в Петербург, оттуда через Псков отправился в Германию. Национал-патриот надеялся организовать вооруженное выступление мусульман против советской власти в союзе с Турцией и Германией. Но трагические события на родине заметно повлияли на его здоровье. В декабре 1918 года Лапина госпитализировали в институт Эдель. В 1919-м он возвратился в Самарканд и погиб при неизвестных обстоятельствах. Его похоронили в Самарканде на том самом мемориальном кладбище Шахи-зинда, надписи на котором он когда-то переводил, – рассказывает научный сотрудник музея «Ақмешіт», этнограф Гульзира Аубакир.

По словам исследователя-краеведа Жумабая Байзакулы, роль и значимость личности Серали Лапина в истории еще недостаточно изучены и не оценены по достоинству.

– Серали Лапин родился в 1869 году в 4-м ауле волости Кентуп Перовского уезда Сыр-Дарьинской области (ныне село Когалыколь Сырдарьинского райо­на Кызылординской области). Он был старшим из 19 детей. Научившись арабской грамоте у местного муллы, мальчик окончил четырехклассное городское училище в Перовске. После юноша поступил в учительскую семинарию в Ташкенте, а затем пошел преподавать в Ташкентской мужской гимназии. В 1892 году Серали стал переводчиком: сначала Самаркандского областного суда, через год – военного губернатора, а в 1899 году был коллежским регистратором и дейст­вительным членом Статистического комитета области, – отмечает Жумабай Байзакулы. – Интересна и личность отца Серали Лапина – Мунайтбаса. Отличное знание русского языка и образованность позволили ему в 1890–1896 годах исполнять обязанности народного судьи. С 1896 по 1906 год он руководил волос­тью Кентуп, уделяя главное внимание грамотности населения. Известно, что он на свои сбережения открыл школу «Хан ағаш», пригласив в нее учителей из Ташкента и Петербурга. Наиболее одаренных учеников отправлял на учебу в другие города и страны. Мунайтбас пользовался авторитетом в кругах российской интеллигенции. В 1906 году он отмечен царем Императорским орденом Святой Анны ІІ степени.

Есть сведения, что Мунайтбас Лапин был известным торговцем. Он часто сопровождал караваны в Ташкент, Самарканд и Бухару. На заработанные средства обучал своих детей в лучших учебных заведениях Российской империи и Германии. Так европейское образование дало путевку в большую жизнь его детям. Кроме Серали заметный вклад в развитие казахской культуры и искусства внесли дочери Мунайтбаса. Латифа (супруга общественного деятеля, активиста движения «Алаш» Коныркожи Ходжикова) стала первой казашкой –профессиональным театральным художником. Кстати, и их сыновья Кожахмет, Кулахмет, Нурахмет и Султанахмет тоже стали знаменитостями, внесли яркий вклад в развитие культуры и искусства Казахстана.

– Мунайтбас Лапин и его дети Сейдалы, Алиаскар и Алиакбар были расстреляны большевиками в 1918 году. Два года назад мы нашли место захоронения общественного деятеля, облагородили близлежащую территорию, сделали дорогу, установили памятную плиту. Я уверен, что есть еще много неисследованных страниц жизни каждого из членов семьи Лапиных и их близких родственников. Историкам предстоит кропотливая работа, – сказал Жумабай Байзакулы.

Сейчас исследователь-краевед занят переводом на казахский язык двух изданий, пополнивших фонд музея. Между тем, как сообщили в музее, этнографы, общественники, в том числе потомки Лапиных, намерены в текущем году провести в Кызылорде научно-познавательную конференцию на тему наследия семьи Лапиных.