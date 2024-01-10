Ученые ЕНУ научили растения противостоять вирусам

Статьи
40

Биотехнологи Евразийского национального университета впервые в Казахстане используют технологию геномного редактирования CRISPR/Cas13 для защиты растений от вирусов. Инновационное решение ученых вуза позволило повысить иммунитет сельскохозяйственных культур, их устойчивость к болезням и стрессам

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Биотехнологи ЕНУ формируют способность растений противостоять вирусам с помощью технологии геномного редактирования. Они применяют систему CRISPR/Cas13 и повышают ее активность с помощью белка. Инновационное решение ученых вуза решает проблему доставки экзогенных нуклеиновых кислот в живой организм.

«CRISPR/Cas – это технология редактирования генов, которую применяют и к растениям во всем мире.  Мы впервые в Казахстане используем CRISPR/Cas13 систему, которая направлена не на ДНК, а на РНК последовательности на семейство томбусвирусов. Все вирусы, которые заражают живые организмы, в основном, на 95% состоят из РНК генома. Мы не используем CRISPR/Cas 9 или 12, которые нацелены на ДНК, потому что вирусы быстро эволюционируют и научились противостоять этим системам», - пояснила постдокторант ЕНУ Нургуль Иксат.   

Ученые планируют провести исследования на другие семейства вирусов, а также получить растения с длительным эффектом устойчивости к вирусам. 

Методика может быть применена в области вирусологии растений, биологии, биотехнологии растений. Ее можно использовать на все виды пасленовых - томаты, баклажаны и другие.

Как объясняет ученый, у каждого организма есть защитный механизм и при попадании чужеродных нуклеиновых кислот клеточный иммунитет всегда старается подавить их распространение. Эта проблема решается с помощью P19 белка, и в результате повышается не только эффективность CRISPR системы, но и появляется возможность получить семена, устойчивые к вирусу.  

«Мы сможем вывести семена, обладающие устойчивостью к вирусным заболеваниям. Также на основе данной методики в полевых условиях есть возможность за полчаса провести тест на определение болезни растений.  Когда к нам в страну привозят разные семена, они проверяются дорогостоящими методами, такими, как NGS. Экспресс-тесты помогут проверить это быстрее и решить - ввозить семенной материал в страну или нет. Если мы получим у себя в стране новые семена с устойчивостью к вирусным заболеваниям, появится возможность сократить внешние поставки семенного материала», - отмечает Нургуль Иксат.

Ученые занимаются научными разработками в этом направлении с 2021 года. Исследовательские работы проводятся на базе лаборатории биотехнологий имени Рустема Омарова при ЕНУ.

 

#ЕНУ #ученые #растения #вирус

Популярное

Все
Нужны пилюли для больниц
Повышения не избежать
Баллы для местных компаний
Индекс счастья
Холодный дом
Мы идем в правильном направлении
Алматинца подозревают в убийстве своих сыновей
Распоряжение Главы государства
Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP
Выманившую у казахстанцев 112 млн тенге преступную группу задержали в Мангистау
Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана
Хакеры атаковали службу 103 в Актюбинской области
На защите конституционных прав граждан
Не жалея себя ради жизни других
Что даст создание нового города Алатау, пояснили в Миннацэкономики
Родом из народа
Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции
Права французского инвестора нарушили в Павлодарской области
2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений
New York Times включил Алматы в список лучших туристских направлений
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Президент сделал кадровое назначение
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Где живет Дед Мороз?
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей
Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК
Токаев о состоянии ТЭЦ и ЖКХ: "Это результат многолетнего бездействия"
Объединиться вокруг курса реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

Родом из народа
Не жалея себя ради жизни других
На защите конституционных прав граждан
Мы идем в правильном направлении

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]