Учитель на все времена

В день рождения Ахмета Байтур­сынулы Дом-музей его имени был наполнен голосами детей – возложить цветы к его памятнику собрались не только ученики школ Алматы, но и школьники из села Сарыозек области Жетысу. Как отметила их педагог Мира Касенова, дети с большим интересом слушали экскурсовода и внимательно изучали экспонаты музея. После торжественной церемонии возложения цветов в Доме-музее состоялась рес­публиканская конференция ­«Ахмет Байтұрсынұлының лингвистикалық мектебі және оқулықтарындағы білімдер жүйесі», которая собрала ученых, филологов, педагогов и общественных деятелей.

Ученый-филолог и общественный деятель Асыл Осман считает примечательным тот факт, что День языков народа Казахстана отмечается в день рождения великого сына своего народа, автора казахского алфавита и первого букваря Ахмета Байтурсынулы.

Посредством видеосвязи к участникам конференции обратился генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», доктор филологических наук, алашовед Дихан Камзабекулы.

– Наследие Ахмета Байтурсынулы масштабно и имеет особое значение для казахского народа. Будучи поэтом, публицистом и ученым-филологом, он пошел по пути просветителя нации, призывая народ к образованию и духовному обогащению, – подчерк­нул Дихан Камзабекулы.

Академик НАН РК Каримбек Курманалиев напомнил, что национальными ценностями народа являются язык, духовность, история, патрио­тизм. По его мнению, личность ­Ахмета Байтурсынулы и его труды требуют более пристального и обширного изучения. В этой связи профессор считает очень хорошей инициативой открытие центров имени Ахмета Байтурсынулы на гуманитарных факультетах нескольких вузов страны. Он полагает, что такие центры должны открываться и в технических вузах, так как они играют большую роль в образовании и патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В этот же день в Центральном парке культуры и отдыха состоялось праздничное мероприятие «Ана тілім – ардағым», которое объединило поэтов и писателей, деятелей искусства, ветеранов труда, общественных деятелей и молодежь города.