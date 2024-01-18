Украшая столицу цветами

Оксана Мох и ее супруг Эдуард проживают в селе Кабанбай Батыра (бывшей Рождественке) уже много лет и занимаются цветочным бизнесом. При встрече женщина рассказала, что в этом селе родилась, здесь же окончила школу.

Когда появилась семья, вмес­те с мужем переехали поначалу в областной центр, однако спустя несколько лет вместе с детьми вернулись в родные пенаты, чтобы попробовать силы в собст­венном бизнесе, связанном с цветами.

Для этого пришлось построить на территории усадьбы теплицу. В работе с землей и растениями пригодились деревенские навыки, приобретенные еще в детстве.

Начали с выращивания цветочной рассады и ее продажи односельчанам и знакомым. Дела пошли в гору. Постепенно удалось стать поставщиком городского «Зеленстроя» в рамках взятых подрядов.

Следующая ступень была связана с расширением бизнеса, а вместе с ним и географии поставок цветочной рассады, включая Астану, Алматы, Костанай, Павлодар и Караганду. Правда, прежде чем отправить туда свою продукцию из теплиц, пришлось принять участие и выиграть тендеры, объявленные коммунальными учреждениями названных городов.

…Уже в январе в просторной теплице начинается работа. В ячейки-стаканчики с землей высаживаются семена, из которых вскоре поднимутся крохотные росточки цветов. Часть последних закладывается в ячейки уже в виде маленьких стебельков, выращиваемых в отапливаемом весь холодный сезон зимнем тепличном цехе.

По словам Оксаны, петуньи, герани, бархатцы, цинерарии, георгины разных оттенков – красота, созданная совмест­но командой из пяти женщин, – украшают центральный парк столицы, дворы гостиниц...

Также семья предпринимателей и ее трудовой коллектив высаживают цветы у памятника участникам Великой Отечест­венной войны в родном селе и помогают рассадой местной школе.

В целом чета сельских цветоводов ежегодно выращивает в закрытом грунте порядка 450 тыс. (!) штук цветочной рассады. Причем в процессе пересадки и ухода руки тружениц теплиц коснутся каждого росточка. Согласитесь, неимоверно огромный объем работы, где важны терпение и аккуратность. И, наверное, любовь к красоте, сотворяемой собственными руками.

За 15 лет, прошедших с момента старта цветочного бизнеса, семья Мох убедилась в том, что их дело имеет хорошие перспективы. Есть и его продолжатель в лице сына, который изучал в университете экологию и после получения диплома вернулся в село, чтобы далее развивать семейное дело. У Моха-младшего имеются новые идеи и проекты, которые еще предстоит воплотить.

Кстати, цветоводством занялись и другие жители села Кабанбай Батыра. Во всяком случае, на улице, где проживают Мохи, довелось увидеть несколько цветочных теплиц.

В общем, пригородное село отозвалось на запрос столицы и других городов, построило теп­лицы, создало цветочный бизнес, радующий горожан в летние месяцы ярким многоцветь­ем в виде клумб и цветочных композиций.