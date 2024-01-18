Украшая столицу цветами

Статьи
0
Рысбек Жантыкеев, Акмолинская область

Яркий цветочный наряд, в который летом «одевается» Астана, создается руками женщин из пригородного цветоводческого хозяйства.

фото из личного архива Оксаны Мох, фото автора

Оксана Мох и ее супруг Эдуард проживают в селе Кабанбай Батыра (бывшей Рождественке) уже много лет и занимаются цветочным бизнесом. При встрече женщина рассказала, что в этом селе родилась, здесь же окончила школу.

Когда появилась семья, вмес­те с мужем переехали поначалу в областной центр, однако спустя несколько лет вместе с детьми вернулись в родные пенаты, чтобы попробовать силы в собст­венном бизнесе, связанном с цветами.

Для этого пришлось построить на территории усадьбы теплицу. В работе с землей и растениями пригодились деревенские навыки, приобретенные еще в детстве.

Начали с выращивания цветочной рассады и ее продажи односельчанам и знакомым. Дела пошли в гору. Постепенно удалось стать поставщиком городского «Зеленстроя» в рамках взятых подрядов.

Следующая ступень была связана с расширением бизнеса, а вместе с ним и географии поставок цветочной рассады, включая Астану, Алматы, Костанай, Павлодар и Караганду. Правда, прежде чем отправить туда свою продукцию из теплиц, пришлось принять участие и выиграть тендеры, объявленные коммунальными учреждениями названных городов.

…Уже в январе в просторной теплице начинается работа. В ячейки-стаканчики с землей высаживаются семена, из которых вскоре поднимутся крохотные росточки цветов. Часть последних закладывается в ячейки уже в виде маленьких стебельков, выращиваемых в отапливаемом весь холодный сезон зимнем тепличном цехе.

По словам Оксаны, петуньи, герани, бархатцы, цинерарии, георгины разных оттенков – красота, созданная совмест­но командой из пяти женщин, – украшают центральный парк столицы, дворы гостиниц...

Также семья предпринимателей и ее трудовой коллектив высаживают цветы у памятника участникам Великой Отечест­венной войны в родном селе и помогают рассадой местной школе.

В целом чета сельских цветоводов ежегодно выращивает в закрытом грунте порядка 450 тыс. (!) штук цветочной рассады. Причем в процессе пересадки и ухода руки тружениц теплиц коснутся каждого росточка. Согласитесь, неимоверно огромный объем работы, где важны терпение и аккуратность. И, наверное, любовь к красоте, сотворяемой собственными руками.

За 15 лет, прошедших с момента старта цветочного бизнеса, семья Мох убедилась в том, что их дело имеет хорошие перспективы. Есть и его продолжатель в лице сына, который изучал в университете экологию и после получения диплома вернулся в село, чтобы далее развивать семейное дело. У Моха-младшего имеются новые идеи и проекты, которые еще предстоит воплотить.

Кстати, цветоводством занялись и другие жители села Кабанбай Батыра. Во всяком случае, на улице, где проживают Мохи, довелось увидеть несколько цветочных теплиц.

В общем, пригородное село отозвалось на запрос столицы и других городов, построило теп­лицы, создало цветочный бизнес, радующий горожан в летние месяцы ярким многоцветь­ем в виде клумб и цветочных композиций.

#столица #бизнес #озеленение #цветы #цветочный бизнес #Оксана Мох #рассада

Популярное

Все
У главного города новый генплан
Сильная духом
Субсидии для теплиц
Ближе к волшебникам
Уроки в комфортных условиях
Возврат в прошлое невозможен
Казахстанская Коко Шанель
Кодекс надежды
Накрытые Сетью
Летописец родного края
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

Летописец родного края
Возврат в прошлое невозможен
Уроки в комфортных условиях
Ближе к волшебникам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]