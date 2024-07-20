Ушла из жизни Омарова Кулян Омаровна

Сегодня на 81ом году жизни скоропостижно ушла из жизни наш учитель, основатель онкогематологической службы Казахстана, профессор Омарова Кулян Омаровна

Фото: пресс служба института

Омарова Кулян Омаровна родилась 15 апреля 1944 года в селе Нарынкол Алматинской области.

В 1967 году окончила педиатрический факультет Алма-Атинского государственного медицинского института. После окончания института в течение 3-х лет работала врачом-педиатром в Нарынкольской районной больнице, одновременно выполняя функции районного педиатра.

С 1970 года по 1973 год была аспирантом Института педиатрии АМН СССР в Москве.

С 1973 года и до настоящего времени работала в Научно-исследовательском институте педиатрии, позже переименованном в Научный центр педиатрии и детской хирургии. Занимала должности младшего научного сотрудника, затем старшего научного сотрудника научно-организационного отдела, далее в течение 5 лет работала учёным секретарем института. В 1981-1988 гг. была заместителем директора по научной работе. С 1989 года занимала должность Руководителя Республиканского детского онкогематологического центра. С 2002 года главный научный сотрудник отдела онкогематологии.

Кандидатскую и докторскую диссертации выполнила и защитила в Институте педиатрии АМН СССР (Москва): 1973 год – диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук на тему «Изоферменты лактат-, малатдегидрогеназ в лейкоцитах, лимфоцитах и сыворотке крови при остром лейкозе у детей»; 1986 год - диссертация на соискание учёной степени доктора медицинских наук на тему «Патогенетические основы лечения хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры у детей». В 1997 году получила звание Профессора.

В 1989 году Кулян Омаровна, являясь на тот момент единственным детским онкогематологом, организовала гематологическое отделение в НИИ педиатрии, затемпри содействии немецкой благотворительной организации КЭР-Германия в 1993 году – Республиканский детский онкогематологический центр. РДОГЦ был открыт одним из первых в СНГ и первым в странах Центральной Азии. Это было начало становления онкогематологической службы в Казахстане. Благодаря многократным обращениям профессора Омаровой К.О. в Правительство РК, в мае 2000 года было принято Постановление Правительства РК о финансировании онкогематологического центра. А благодаря деловым контактам профессора Омаровой К.О. онкогематологический центр в течение многих лет активно сотрудничал не только с онкоцентрами СНГ, но и с учёными Японии, Южной Кореи, США, Венгрии, Германии, Чехии, выполняя серьезные научные проекты, которые внесли вклад в развитие казахстанской онкогематологии.

В 2010 годупрофессор Омарова К.О. была приглашена в ННЦМД в Астане, где открыла ещё одно отделение онкогематологии на 40 коек и организовала работу.

Кулян Омаровна, будучи ученым, педагогом, очень много сил вложила в развитие отечественной науки. Она была автором более 250 статей, двух монографий, 20 методических рекомендаций, 20 изобретений. Под её научным руководством защищены 23 кандидатские диссертации и 5 докторских диссертаций. Многократно являлась руководителем, исполнителем НИР, НТП. До последнего дня своей жизни активно участвовала в работе по повышению квалификации врачей и обучению резидентов, делясь своим опытом и знаниями.

За многолетнюю работу по охране здоровья детей в республике Омарова К.О. награждена знаком «Отличник здравоохранения» (1992), удостоена почётного звания «Казақстанның еңбек сіңірген қызметкері» (1999), получила благодарность от Президента РК Н.А. Назарбаева (2001), победила в республиканском конкурсе «Врач-учёный года» (2002), награждена медалью «За вклад в развитие здравоохранения РК» (2013), Юбилейной медалью «25 лет Международному Антиядерному Движению Невада-Семипалатинск» (2014), орденом «Құрмет» (2015), Высшей наградой РОО «Национальная Медицинская ассоциация» орденом Гиппократа (2024), медалью «Ардагер» (2024).

Профессор Омарова Кулян Омаровна была врачом от Бога, профессионалом своего дела, всю себя посвятившим делу лечения маленьких пациентов. Благодаря её самоотверженному труду десятки тысяч детей в РК с тяжёлыми, считавшимися ранее неизлечимыми заболеваниями, получили шанс на излечение. И, несмотря на то, что ее сейчас уже нет рядом с нами, память о ней будет жить в сердцах благодарных пациентов и ее учеников.

Коллектив научного центра педиатрии и детской хирургии скорбит по кончине профессора Омаровой Кулян Омаровны, выражает соболезнования всем родным и близким профессора.