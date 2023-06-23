Успеть спасти!

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Галымжан Теренсай

В рамках тактико-специального учения Военно-морских сил военнослужащие организовали поиск и оказание помощи терпящему бедствие судну.

фото с сайта МО РК

В учении приняли участие оперативные группы Военно-морских и Военно-воздушных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также Пограничной службы КНБ.

– На учении была поставлена задача – провести совместные мероприятия по поиску и спасению аварийного объекта, отработать действия личного состава при оказании помощи терпящему бедствие судну. И с ней мы успешно справились, – отметил командир Военно-морской базы капитан второго ранга Бауыржан Муратулы.

По условной задаче на судне «Жайык» в его электромеханической боевой части начался пожар, отказал главный двигатель.

В результате слаженных действий оперативных групп были установлены координаты терпящего бедствие судна, пожар потушен, проведены мероприятия по устранению его последствий. Корабль отбуксирован в ближайший порт.

Учение проводилось в течение трех дней, в нем принимали участие около ста военнослужащих, два ракетно-артиллерийских корабля, гидрографическое судно «Жайык», специальный модернизированный катер «Сергек», а также два вертолета армейской авиации.

После успешного завершения учений все участники направились в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба ведомства.

#учения #МЧС #РК #ВМС #МОРК #ВВС

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