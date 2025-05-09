В честь легендарного земляка
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В административном центре Уланского района в честь 80-летия Победы открыли реконструированный мемориал Славы. Торжество «Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі» прошло в поселке Касым Кайсенов, названном в честь легендарного земляка. Центральным моментом праздника стало открытие мурала с портретом героя-партизана, писателя, Халық Қаһарманы. Как отметил глава региона Нурымбет Сактаганов, изображение, размещенное на фасаде жилого дома, стало символом уважения к знаменитому восточноказахстанцу и одновременно элементом патриотического воспитания молодежи.