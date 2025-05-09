Торжество продолжило открытие новой аллеи Героев. Здесь установили гранитные доски с именами уланцев – участников Великой Отечественной войны, а также 15-метровую стелу в виде двух журавлей – символов памяти и надежды. Уланский район – родина девяти Героев Советского Союза, а также Халық Қаһарманы Касыма Кайсенова. Как отметили организаторы торжества, только в этом году к юбилею Победы в районе обновили шесть мемориальных комплексов, включая обелиски и аллеи Славы.