В честь легендарного земляка

Свет Победы
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В административном центре Уланского района в честь 80-летия Победы открыли реконструированный мемориал Славы. Торжество «Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі» прошло в поселке Касым Кайсенов, названном в честь легендарного земляка. Центральным моментом праздника стало открытие мурала с портретом героя-партизана, писателя, Халық Қаһарманы. Как отметил глава региона Нурымбет Сактаганов, изображение, размещенное на фасаде жилого дома, стало символом уважения к знаменитому восточноказахстанцу и одно­временно элементом патриотического воспитания молодежи.

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Торжество продолжило открытие новой аллеи Героев. Здесь установили гранитные доски с именами уланцев – участников Великой Отечественной войны, а также 15-метровую стелу в виде двух журавлей – символов памяти и надежды. Уланский район – родина девяти Героев Советского Союза, а также Халық Қаһарманы Касыма Кайсенова. Как отметили организаторы торжества, только в этом году к юбилею Победы в районе обновили шесть мемориальных комплексов, включая обелиски и аллеи Славы.

#память #история #День Победы #9 мая #ВОВ

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