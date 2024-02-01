В МЧС – новое назначение

Назначен руководитель аппарата ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Сообщается, что приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Утегенов Ернур Сапарович назначен на должность руководителя аппарата ведомства.

Трудовую деятельность он начал в 1998 году инспектором группы пожарной профилактики пожарной части № 15 Казталовского района.

С мая 2021 года по настоящее время возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

