В МЧС – новое назначение

Кадровые назначения
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Назначен руководитель аппарата ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Сообщается, что приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Утегенов Ернур Сапарович назначен на должность руководителя аппарата ведомства.

Трудовую деятельность он начал в 1998 году инспектором группы пожарной профилактики пожарной части № 15 Казталовского района.

С мая 2021 года по настоящее время возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
 

#назначение #МЧС #руководитель аппарата

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