В МЧС – новое назначение
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Назначен руководитель аппарата ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
Сообщается, что приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Утегенов Ернур Сапарович назначен на должность руководителя аппарата ведомства.
Трудовую деятельность он начал в 1998 году инспектором группы пожарной профилактики пожарной части № 15 Казталовского района.
С мая 2021 года по настоящее время возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.