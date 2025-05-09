В Семее открылась выставка «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран»
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Экспозиция включает более 500 изданий, объединенных в восемь содержательных разделов. Посетители могут ознакомиться с подлинными историческими хрониками военных лет, художественной литературой о войне, поэтическими произведениями, фронтовыми песнями и редкими изданиями времен Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено фронтовой прессе – газетам и журналам, которые сыграли важную роль в моральной поддержке солдат и сохранении единства тыла.