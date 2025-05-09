– Здесь малая толика книг о Великой Отечественной войне, которые есть в наших фондах. Мы хотели рассказать о наших героях, которые были на фронте, показать участие наших земляков в этой войне – как формировались дивизии в Казахстане, какая жизнь была в тылу, – рассказывает руководитель читального зала Рахиля Адикаева.

В разделе «Хроника великой войны» можно увидеть книги казахстанских писателей. Особую ценность экспозиции придает обширная информация о творчес­ком и боевом пути казахских писателей и поэтов, участвовавших в войне. Среди них – Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Ади Шарипов, Азильхан Нуршаи­хов, Касым Аманжолов и другие выдающиеся представители отечественной литературы. Их произведения наполнены духом мужества и стойкости, любовью к Родине, что делает их важным наследием нации.

В разделе «Песни военных лет» собраны пластинки с музыкальными произведениями, которые стали символами той эпохи, а раздел «Библиотека в годы Великой Отечественной войны» рассказал о самоотверженной работе библиотекарей, которые организовывали встречи для раненых в эвакогоспиталях.

В те годы у людей было лишь два источника информации – радио и газеты. Причем это были не просто сводки с полей сражения: из газет люди узнавали о том, как вся страна приближала победу своим ратным трудом – сколько зерна намолотили, сколько тушенки отправлено на фронт с Семипалатинского мясокомбината, как поддерживали земляков своими выступлениями работники культуры.

– На выставке представлены подшивки газет и книги, которые изданы именно в годы войны. Хотя и было сложное время, но типографии работали, издательская деятельность не стояла на месте. Книги поднимали дух народа. Например, в те годы выпустили карманный вариант произведения «Енлик-Кебек». Ход военных событий освещался во всех местных и республиканских газетах. Народ с нетерпением ждал новостей: ведь почти у каждой семьи воевали их близкие. Им было важно знать, что происходит на линии фронта, – рассказывает Рахиля Адикаева.

Особый интерес вызывают газеты военного времени «Извес­тия», «Исторический журнал», «Народное хозяйство Казахстана», «Красный библиотекарь», семипалатинская «Прииртышская правда» и, конечно же, «Казахстанская правда».

Среди представленных на выс­тавке экспонатов – Книга фронтовых писем. Наряду с газетами это ценнейший источник по истории войны. Солдаты отправляли родным долгожданные весточки. Писали как лично, так и составляли коллективные послания своим односельчанам, коллегам, друзьям, родным.

– В Книге фронтовых писем, изданной в 1944 году, есть и письмо из части, в которой воевала Маншук Маметова. В нем обнаружена опечатка: в списке отправителей были только мужские фамилии, поэтому имя легендарной пулеметчицы кто-то по ошибке тоже написал в мужском роде, – рассказывает Рахиля Адикаева.

Среди экспонатов выставки представлены каска советского солдата, вещмешок, кружка, ложка и документы, боевые книжки красноармейцев. Очень давно их передали в фонды библиотеки фронтовики. По фамилиям из документов видно, что на войну уходили целыми семьями. Сейчас все эти экспонаты – ценные артефакты, свидетели военных лет.