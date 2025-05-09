В Семее открылась выставка «Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран»

Свежий выпуск
2
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Экспозиция включает более 500 изданий, объединенных в восемь содержательных разделов. Посетители могут ознакомиться с подлинными историческими хрониками военных лет, художественной литературой о войне, поэтическими произведениями, фронтовыми песнями и редкими изданиями времен Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено фронтовой прессе – газетам и журналам, которые сыграли важную роль в моральной поддержке солдат и сохранении единства тыла.

фото автора

– Здесь малая толика книг о Великой Отечественной войне, которые есть в наших фондах. Мы хотели рассказать о наших героях, которые были на фронте, показать участие наших земляков в этой войне – как формировались дивизии в Казахстане, какая жизнь была в тылу, – рассказывает руководитель читального зала Рахиля Адикаева.

В разделе «Хроника великой войны» можно увидеть книги казахстанских писателей. Особую ценность экспозиции придает обширная информация о творчес­ком и боевом пути казахских писателей и поэтов, участвовавших в войне. Среди них – Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Ади Шарипов, Азильхан Нуршаи­хов, Касым Аманжолов и другие выдающиеся представители отечественной литературы. Их произведения наполнены духом мужества и стойкости, любовью к Родине, что делает их важным наследием нации.

В разделе «Песни военных лет» собраны пластинки с музыкальными произведениями, которые стали символами той эпохи, а раздел «Библиотека в годы Великой Отечественной войны» рассказал о самоотверженной работе библиотекарей, которые организовывали встречи для раненых в эвакогоспиталях.

В те годы у людей было лишь два источника информации – радио и газеты. Причем это были не просто сводки с полей сражения: из газет люди узнавали о том, как вся страна приближала победу своим ратным трудом – сколько зерна намолотили, сколько тушенки отправлено на фронт с Семипалатинского мясокомбината, как поддерживали земляков своими выступлениями работники культуры.

– На выставке представлены подшивки газет и книги, которые изданы именно в годы войны. Хотя и было сложное время, но типографии работали, издательская деятельность не стояла на месте. Книги поднимали дух народа. Например, в те годы выпустили карманный вариант произведения «Енлик-Кебек». Ход военных событий освещался во всех местных и республиканских газетах. Народ с нетерпением ждал новостей: ведь почти у каждой семьи воевали их близкие. Им было важно знать, что происходит на линии фронта, – рассказывает Рахиля Адикаева.

Особый интерес вызывают газеты военного времени «Извес­тия», «Исторический журнал», «Народное хозяйство Казахстана», «Красный библиотекарь», семипалатинская «Прииртышская правда» и, конечно же, «Казахстанская правда».

Среди представленных на выс­тавке экспонатов – Книга фронтовых писем. Наряду с газетами это ценнейший источник по истории войны. Солдаты отправляли родным долгожданные весточки. Писали как лично, так и составляли коллективные послания своим односельчанам, коллегам, друзьям, родным.

– В Книге фронтовых писем, изданной в 1944 году, есть и письмо из части, в которой воевала Маншук Маметова. В нем обнаружена опечатка: в списке отправителей были только мужские фамилии, поэтому имя легендарной пулеметчицы кто-то по ошибке тоже написал в мужском роде, – рассказывает Рахиля Адикаева.

Среди экспонатов выставки представлены каска советского солдата, вещмешок, кружка, ложка и документы, боевые книжки красноармейцев. Очень давно их передали в фонды библиотеки фронтовики. По фамилиям из документов видно, что на войну уходили целыми семьями. Сейчас все эти экспонаты – ценные артефакты, свидетели военных лет.

#Семей #выставка #память #история #День Победы #9 мая #ВОВ

Популярное

Все
Книгу фронтовых писем представили в Астане
В столице горит рынок «Шапагат»
Птица счастья: клип башкирской группы Ay Yola оценили в Казнете
Конклав не избрал нового папу в первом туре
КНБ сделал заявление о фейке в соцсетях
Размер соцвыплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла увеличился в Казахстане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Более 400 спортсменов из разных стран приедут в Астану на Grand Slam по дзюдо
Какие выплаты получат ветераны ВОВ и тыловики к 9 мая в Актюбинской области
Полицейский вытащил детей из задымленного дома в области Жетысу
Нацбанк обновил дизайн мерных золотых слитков
«Тау ішінде»: Димаш объявил дату выхода нового клипа
Казахстан примет крупный международный турнир по велоспорту
На границе Индии и Пакистана продолжается стрельба
В области Жетысу примут в первые классы более 12 тысяч детей
Из столицы запустили дополнительные поезда в южном направлении
Более 500 дронов задействуют в уникальном световом шоу в Алматы
Президент возложил цветы к монументу «Отан Ана»
Столичные пауэрлифтеры присоединились к акции «Таза Қазақстан»
За лучшие результаты – в Дубай
Полководец. Писатель. Патриот
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Глава государства поздравил премьер-министра Канады
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»
Кто в ответе за персональные данные граждан?
Израиль запросил международную помощь в тушении лесных пожаров
Маленький герой большой воды
Память о подвиге вечно храним
Олжас Бектенов поздравил с Днем единства народа Казахстана
Актау станет международным курортом
Поэты Карагандинской области презентовали в Астане альманах «Летят по небу журавли Победы»
Дату последнего звонка перенесли в школах Казахстана
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
От редакций – к читателям
Мир и согласие – самая высокая награда
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно

Читайте также

Новеллы ужесточают ответственность
Упрощено применение процедуры банкротства
Спектр важнейших услуг
Реформы – ответ на запросы общества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]