В столице завершился айтыс, посвященный человеку труда

Фото: Али Галым

В столице завершился республиканский айтыс «Алтын домбра», посвященный людям труда, тема: «Еңбек – ел ырысы». В словесном состязании, организованном Министерством культуры и информации при поддержке партии AMANAT, приняли участие 16 акынов.

Исполнительный секретарь AMANAT Даулет Карибек обратил внимание на важность традиционного айтыса и отметил, что партия постоянно оказывает максимальную поддержку сфере культуры и искусства.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает важность повышения статуса человека труда. Акыны, выступавшие в течении двух дней, воспели в своих произведениях честь человека труда и его неоценимый вклад в развитие страны. Именно труд украшает страну. Пусть благородное искусство айтыса процветает и впредь», – сказал он.

В свою очередь, вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев выразил искреннюю благодарность зрителям и участникам.

«Вот и завершился двухдневный аламан айтыс. Я благодарю акынов, которые отразили в искусстве заслуги человека труда, и всех айтыскеров», – сказал вице-министр.

Председатель жюри, народный поэт Казахстана Асия Беркенова отметила, что состав жюри принял взвешенное решение.

«Судьи, без сомнений, судили справедливо. Я хочу пожелать нашим акынам вдохновения, которые свои песни создают сердцем. Наше национальное искусство широко востребовано в обществе, имеет высокий авторитет», – сказала она.

Гран-при был удостоен представитель Карагандинской области Максат Аханов. Ему вручили «Алтын домбыра» и автомобиль.

I место и звание «Айтыс ақтаңгері» досталось Мейрбеку Султанхану из Кызылординской области, II место – Аспанбеку Шугатаю из Павлодарского региона. III место разделили между собой представитель области Улытау Толеген Жаманов и Западно-Казахстанской области – Жансая Мусина.

Специальный приз получили Алина Айдаралы из Жамбылской области, Мурадым Мейрланов из Западно-Казахстанской области и Шугайып Сезимхан из города Алматы.