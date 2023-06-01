Важно каждое имя

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш, заместитель директора Института истории государства, член Союза писателей Казахстана, акын Серик Сейитман, директор научно-исследовательского центра «Ел тарихы» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сайлаубай, ученые и студенты – историки.

По словам Куата Бораша, трагические страницы нашей истории, связанные со сталинскими репрессиями и депортацией народов в Казахстан, до сих пор полностью не исследованы. Среди ученых нет единого мнения о точном числе жертв. Благодаря политике Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева в последние годы сделано много для восстановления честных имен невинно репрессированных казахстанцев. Вышел в свет многотомник (31 том), подготовленный Проектным бюро на основе материалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Стали более понятны ужасающие масштабы голода, вызванного политикой сталинского режима. Однако точка в этом вопросе еще не поставлена. Работа по возвращению имен незаконно репрессированных граж­дан продолжается.

В годы насильственной коллективизации 30-х годов прошлого столетия казахи сотнями тысяч откочевывали в другие страны, бежали из голодых колхозов. По данным Госплана, в 1930 году из страны откочевали 121 тысяча, а в 1931 году – уже 1 миллион 74 тысячи человек. Между тем партийные деятели продолжали проводить свою репрессивную линию.

– К концу 1931 года в респуб­лике было коллективизировано 65% казахских скотоводческих хозяйств, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова. – Для согнанного в кучу скота помещений не было. Коровы, овцы, лошади дохли от голода и холода. Переход на оседлость не только не был подготовлен никоим образом, но и проводился в спешном порядке. Пленум Казахстанского комитета партии, состоявшийся в феврале 1931 года, потребовал, чтобы при проведении оседания колхозные поселки создавались бедняками и середняками различных родов. Делалось это, чтобы члены одного рода не могли помочь друг другу. На практике это вылилось в переселение казахов внутри своего огромного по территории края. Колхозы по указанию руководящих органов должны были быть непременно крупными и объединять несколько казахских родов. Насильственная коллективизация привела к невиданному за всю историю Казахстана голоду. Численность казахского народа на уровне 1926 года восстановилась, по подсчетам демографов, лишь к 1970 году. Еще не все аспекты тех исторических событий исследованы историками, продолжается поиск в архивах свидетельств преступлений сталинского режима в Казахстане.

Как отметили участники встречи, необходимо продолжить изучение трагических страниц истории нашей страны, опираясь на недавно выявленные архивные документы 1920–1950-х годов. Важно восстановить имя каждого репрессированного казахстанца, помочь родственникам насильственно депортированных в Казахстан граждан найти сведения о потерянных в годы репрессий родных.