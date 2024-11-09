Восстановительные работы продолжаются

На восстановление восьми защитных дамб в Петропавловске и Кызылжарском районе корпоративный фонд «Демеу» направил 4,8 млрд тенге, еще 627,6 млн добавлено из местного бюджета. Работы включают устранение разрушений и усиление земляных валов.

Заместитель акима области Канат Дузелбаев на заседании совета по региональному развитию при партии «Amanat» сообщил также, что из 42 поврежденных участков автодорог уже полностью восстановлены 38. На остальные выделено 5,2 млрд тенге из резервного фонда Казахстана.

Восстанавливаются ключевые объек­ты. Так, например, начаты работы по реконструкции насосной станции в Петропавловске, которые финансирует KAZ Minerals Demeu. Общая стоимость проекта составляет 3,2 млрд тенге. Позади первый этап. Второй включает установку высокотехнологичного оборудования, что повысит надежность водоснабжения города.

Пострадавшие линии электропередачи также подлежат ремонту. Восстановлены 184 опоры, построено 12 км ЛЭП, дополнительно установлено 480 опор для подтопленных райо­нов. Проложено почти 34 км новых электрических сетей, что обеспечит устойчивость энергоснабжения даже в период весеннего паводка.

Канат Дузелбаев напомнил: в результате весеннего паводка региону был нанесен ущерб в 2,7 млрд тенге, но предпринимаемые действия позволяют надеяться, что Северо-Казахстанская область станет более устойчивой к возможным природным бедствиям.