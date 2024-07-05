Война для Пернебека Джумашева начиналась на Курской дуге

Пернебек Джумашев был третьим, самым младшим ребенком в семье колхозников. Война началась буквально в тот день, когда он получил свидетельство об окончании семилетки. Овдовевшая к тому времени мать сильно переживала, что подрастающего сына могут забрать на фронт. Впрочем, бомбежки и наступления были где-то там далеко, и местные жители, узнававшие новости с фронта по радио, успокаивали друг друга тем, что война быстро закончится и их особо не коснется.

Осознание, что это не так, начало приходить по мере того, как мужчин аула одного за другим стали провожать на фронт. Женщины и подростки заменили их в поле, на ферме и на току. С прифронтовой полосы стали прибывать беженцы и эвакуированные. Пернебек и его сверстники встречали их на железнодорожной станции и развозили по близлежащим населенным пунк­там. Всякий раз, когда прибывал поезд, председатель местного колхоза наставлял мальчишек, чтобы были внимательны и, если увидят, что прибыли работящие люди, таких везли в свой аул.

Через полгода Пернебеку предложили работу секретарем местного сельсовета, в мае 1942 года он женился, а уже осенью был мобилизован Сайрамским РВК. Свое совершеннолетие он встречал в учебной части в Ташкенте, став курсантом по подготовке радиотелеграфистов радиостанций средней и большой мощнос­ти. Теоретическая подготовка чередовалась с практическими занятиями по изучению азбуки Морзе, освоению оружия, физическими нагрузками.

Через полгода занятий начальник штаба собрал всю учебную роту младших командиров и сообщил, что тех, кто сможет досрочно сдать экзамены, оставят преподавать в учебной час­ти. Требовались два человека. Добровольцами оказались Пернебек Джумашев и москвич Мамонов. Экзамены назначили уже через два дня, а длились они три дня. Испытуемых гоняли по всей программе, проверяя знания по техническому устройству радиостанций, устранению всевозможных помех и неполадок в работе, владению боевым оружием. И даже марш-бросок устроили, чтобы проверить на физическую выносливость.

Итогом экзамена стала благодарность командования учебной части, которую объявили на всеобщем построении: оба претендента отлично справились со всеми заданиями. Им присвоили звания сержантов и объявили о… срочной отправке с батальоном на фронт.

Добирались долго, проехав в товарных вагонах практически всю страну, прежде чем в июле 1943 года попали в распоряжение 13-й армии, которая на тот момент участвовала в сражении на Курской дуге.

Пернебека Джумашева сразу же назначили командиром взвода. Под Курском солдат попал под бомбежку. Спрятаться не позволял даже лес, на деревья беспрерывно сыпались снаряды. Было много раненых и убитых, оставшиеся в живых в составе Украинского фронта перешли в наступление.

В сентябре 1943 года 13-я армия в ходе Черниговско-Полтавской операции стремительно продвинулась до Днепра и первой из всех советских армий форсировала Днепр. Переправа через реку была сопряжена с многочисленными сложностями и потерями личного состава, боевой техники, вооружения и оснащения.

Наш земляк получил задание штаба организовать связь при форсировании Днепра в районе села Гребля. Во время переправы через реку началась бомбежка, связисты с рациями оказались в воде. Из батальона в живых остались только 12 человек, но задание командования было выполнено. На груди Пернебека Джумашева засияла первая боевая награда – медаль «За отвагу».

После освобождения городов Сумы, Чернигова, Коростеня, Ровно войска уверенно продвигались на запад. Во время боя под Луцком из строя вышла радиостанция. Пернебек Джумашев, сидя в окопе, помогал радисту починить технику. И в это время в траншею угодил снаряд, засыпав солдат землей.

Как только стихла бомбежка, командир взвода лейтенант Орешников дал команду откопать радистов. Оба оказались контуженными, к тому же казахстанскому солдату осколок угодил в голову. Серьезное ранение Пернебек Джумашев получил ровно через год после мобилизации в Красную армию.

Полтора месяца он провел в госпитале в украинском городе Ровно, потом его переправили в Ярославль и дальше в Уфу, где он провел на реабилитации долгие семь месяцев. Здоровье его сильно пошатнулось, об отправке на фронт не могло быть и речи. Он был настолько слаб, что, после того как комиссовали, отправить домой одного не решились, дав сопровождающего. В качестве эскорта выбрали молодую башкирку, наказав ей доставить бойца до самого дома и непременно привезти подтверждающие документы.

В ауле Пернебека ждала молодая жена. Он представил, как он вернется домой с таким сопровож­дающим, сколько будет после этого слез у жены и насмешек со стороны односельчан! И наотрез отказался, ссылаясь на то, что чувствует себя прекрасно и сам доберется. Начальство было непреклонно. Тогда он уговорил девушку не ехать, пообещав сразу же после прибытия домой отправить на ее адрес документ из сельсовета, подтверждающий его возвращение.

На Уфимском вокзале встретил одноногого земляка, который точно так же, как и он сам, после лечения в госпитале возвращался домой, в Ташкент. Оставил ему сумку с вещами, а сам решил до прибытия поезда прогуляться в окрестностях вокзала. Во время прогулки закружилась голова, он упал, потеряв сознание, а очнулся уже в каком-то доме.

На следующий день комендант посадил его на поезд, сказав, что он скоростной, и обгонит в пути тот, на котором уехал новый ташкентский знакомый. События давно минувших дней стали семейной легендой, обросли деталями, и уже трудно разобрать, что в них правда, а что – легенда. Бойцу выписали билет до станции Кнель, где ему следовало сойти. Оказалось, что поезд настолько скоростной, что на станции Кнель не останавливается вовсе.

Пусть и с приключениями, но фронтовик все же добрался на исходе осени 1944 года домой, несказанно обрадовавшись, когда вдали показались холмы Машатского ущелья.

Всю зиму лечился, а ближе к весне и Победе ему снова предложили работу секретарем в сельсовете.

Вскоре фронтовик освоил профессию бухгалтера, отучившись на трехмесячных курсах. Работал по специальности в колхозе «Енбекши» Тюлькубасского района, а когда мелкие хозяйства объединили в крупный колхоз «Крас­ный восток», стал его главным бухгалтером. В 1980 году первый секретарь райкома партии Иван Котенко направил Пернебека Джумашева председателем сельского совета в колхоз «Жамбул», где он и проработал семь лет до выхода на пенсию.

Вместе со своей супругой фронтовик воспитал шестерых сыновей и трех дочерей. Перебрался на склоне лет в город к детям. Его будни проходили в окружении близких. Почти сорок внуков, более полусотни правнуков и с десяток праправнуков точно не давали скучать, засыпая аташку многочисленными вопросами. В том числе и о войне, историю которой они изучали по фронтовому пути дедушки.