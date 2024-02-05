Возможности для роста

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Кадиша Ныгмет

Социологи ЕНУ будут проводить исследования для бизнеса.

Представители бизнеса проявляют интерес к проведению социологических исследований и подготовке высококвалифицированных кадров. По инициативе международной сети Rixos в Астане состоялось открытие филиала кафедры «Социология» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Второй филиал кафедры ЕНУ открылся в отеле Rixos President Astana. Социологи Евразийского национального университета будут проводить исследования для бизнеса, совместные научные проекты, а также практические и теоретические занятия для обучающихся.

– Бизнес все больше проявляет интерес к образованию и науке. Сегодняшнее событие, организованное по инициативе наших партнеров, этому подтверж­дение. Несколько лет назад в отеле Rixos President Astana был открыт филиал кафедры «Туризм» нашего университета. Сегодня многие наши студенты проходят производственную практику в отелях Rixos, а лучшие выпускники работают на управленческих должностях гостиничного бизнеса. Таким образом, мы устанавливаем тес­ное сотрудничество с нашими работодателями. На сегодня функционируют 74 филиала кафедр ЕНУ в производственных центрах всей страны, – отметил ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

На церемонии открытия филиала кафедры ЕНУ присутствовали представители университета и отеля, молодые ученые, преподаватели и студенты. В свою очередь генеральный менеджер Rixos President Astana Тансель Терджан остановился на важности развития индустрии гостеприимства.

– Индустрия гостеприимства должна поддерживаться с помощью человеческих ресурсов. Сервис human to human важен во всем мире. Я обнаружил несколько проблем в этой сфере, и мы начали сотрудничество с ЕНУ с 2017 года. За это время наше партнерство укрепилось. На практике в сети отелей Rixos студенты ЕНУ чувствуют себя как в родном университете. Мы установили взаимовыгодное сотрудничество, и у нас общая цель – взрастить профессиональные кадры для экономики страны, – сказал он.

Докторант факультета социальных наук Жулдыз Карим отмечает, что филиал кафедры станет площадкой, которая поможет докторантам укрепить академические навыки и даст новые возможности для научного роста.

– Открытие еще одного филиа­ла нашей кафедры предоставляет возможность докторантам повышать свои знания, профессиональную и академическую квалификацию. Эта инициатива будет способствовать увеличению коллаборации с нашими зарубежными коллегами и нашего исследовательского пространства, – делится молодой ученый.

Отметим, на факультете социальных наук ЕНУ обучаются более двух тысяч студентов.

#ЕНУ #бизнес #исследования

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