Выбрать меньшее из зол

Колонка обозревателей
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Самат Бейсембаев

Задам такой риторический вопрос: что случится, если вы будете тратить больше, чем зарабатываете? А теперь представьте эту же ситуацию в масштабе целого государства.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Увы, выровнять расходы и доходы бюджета получается не всегда. К примеру, за девять месяцев нынешнего года размер «дырки в кармане» нашего государства достиг в денежном выражении 2,98 трлн тенге. В 2025-м, как на днях заявил Минфин, сумма может составить уже 4,1 трлн тенге.

Однако справедливости ради надо сказать, что дефицит бюджета не всегда является плохим знаком. В некоторых случаях он может быть оправданным, особенно когда деньги используются для инвестиций в будущее, например, направляются на образование или вкладываются в инфраструктуру.

Но если дефицит становится постоянным, это может привести к серьезным проблемам. Например, государству придется занимать деньги. А высокий долг способен привести к повышению налогов или сокращению социальных программ в будущем.

Только вот все это, знаете ли, разговоры для тех, кто в теме, – для экономистов, финансовых аналитиков и так далее. А что же с нами, простым людом, который утром идет на работу, а вечером, сидя перед телевизором, меньше всего думает о том, что же не так с бюджетом?

А зря, поскольку капитализм дело такое, что любое бремя, в конце концов, ложится на рядового гражданина. Ведь бороться с дефицитом бюджета, выражаясь банально, можно двумя способами – повышать доходы или снижать расходы.

С первой частью все предельно понятно: развивать промышленность, надеяться на повышение мировых цен на сырье (нефть, газ, уран, руду, металлы), стимулировать экономический рост, дабы налогов поступало больше. Второй пункт гораздо сложнее, поскольку приходится решать, на чем экономить.

Но есть, естественно, не самые очевидные, но тоже нередко применяемые способы. К примеру, девальвация валюты. Думаю, еще свежи в памяти 2014–2015 годы. Около половины всех наших поступлений в бюджет приходится только на один товар – нефть. Собственно, как и в большинстве нефтедобывающих стран, Казахстан продает свое «черное золото» за доллары, затем меняет их на бирже на тенге и вносит в бюджет страны.

То есть чем слабее тенге будет по отношению к доллару, тем больше этих самых тенге упадет в кошелек, и, соответственно, Минфин решит задачу по балансу бюджета.

А вот еще один момент. Покрытие бюджетного дефицита нынче все стремительнее происходит за счет трансфертов из Нацфонда. Но его запасы не вечны. Если продолжать такими же темпами, то через несколько лет увидим дно этой копилки, и что дальше? Тогда придется брать в долг, выпуская облигации.

Однако и с этим заигрывать очень опасно. Например, в 2025 году только расходы на погашение и обслуживание госдолга составят 6,1 трлн тенге – это четверть от всех расходов республиканского бюджета.

Все это актуализирует вопрос, который неоднократно поднимал Президент перед исполнительными органами, – нужно жить по средствам!

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#бюджет #доходы #госдолг #расходы

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