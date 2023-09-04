Выпускник ЕНУ учредил гранты студентам своего альма-матер

Отбор проходил на основании социального положения, академической успеваемости и количества баллов ЕНТ претендентов на грант. Проректор ЕНУ Думан Айтмагамбетов, выпускник ЕНУ, основатель сети кофеен Zebra Coffee Ержан Тастамбеков, представители ENU Endowment Fund провели собеседование с первокурсниками. По итогам отбора предприниматель решил поддержать шесть талантливых студентов и оплатить им обучение в 2023-2024 учебном году. Обладатели грантов обучаются на 3 факультетах: филологического, архитектурно-строительного и социальных наук.

«Отбор грантополучателей проводился по определенным критериям. Были рассмотрены анкеты студентов, не набравших буквально один-два баллов на ЕНТ и которым не удалось в этом году успешно пройти конкурс в присуждении госгрантов, грантов акиматов и различных фондов, а также тех, кто не имеет возможности оплатить учебу в вузе. Безусловно, при отборе мы учитывали социальное положение студентов, чтобы у способной молодежи была возможность получить высшее образование. Мы старались помочь именно тем, кто относится к социальной группе, больше всего нуждается в поддержке и помощи, либо находится в трудной ситуации. В первую очередь мы рассматривали претендентов, относящихся к социально уязвимым категориям: дети-сироты, малообеспеченные семьи, сироты из малообеспеченных семей, инвалиды 1, 2, 3 группы, лица, оставшиеся без попечения родителей. Выделили гранты и студентам-активистам», - отметил предприниматель.

Амирхан Шегебаев набрал 112 баллов на ЕНТ, однако не смог получить государственный грант. Талантливый спортсмен благодаря поддержке выпускника ЕНУ получил возможность бесплатно обучиться на факультете социальных наук в этом учебном году. Амирхан кандидат в мастера спорта РК, участвовал в чемпионатах РК среди молодежных команд по хоккею с шайбой, зимней гимназиаде по хоккею с мячом среди школьников РК, хоккее с мячом.

«На собеседовании я рассказал о своем увлечении спортом, в частности, хоккеем, и по окончании учебы хотел бы приложить усилия по повышению престижа и уровня спорта в Казахстане. Очень рад, что получил грант на учебу и благодарен предпринимателю Ержану Тастамбекову и ENU Endowment Fund за помощь и поддержку. Спасибо за доверие!», - отметил первокурсник ЕНУ.

Айлана Сапаргали из Актобе также поступила на факультет социальных наук по специальности психология.

«Я приняла участие в собеседовании и, честно говоря, не ожидала какого-то чуда. Но когда утром мне позвонили и сообщили, что я успешно прошла собеседование и стану обладателем гранта, не могла поверить, это было для меня и моей мамы неожиданным, но приятным известием.

В детстве я часто приезжала в Астану, смотрела на здание ЕНУ и мечтала учиться в этом престижном национальном вузе. Моя мечта - получить здесь качественное образование и стать востребованным специалистом. Я будущий психолог и хочу помогать людям в разрешении их жизненных проблем», - говорит Айлана.

Также гранты получили Аружан Төрегелді из г.Каратау Жамбылской области и Сымбат Базарбай из г.Астаны. Обе поступили на филологический факультет, специальность «Два иностранных языка». Счастливые обладательницы грантов заверили, что постараются оправдать доверие мецената и вуза.

Необходимо отметить, в 2022 году по инициативе выпускников вуза создан ENU Endowment Fund. В рамках его деятельности все желающие оказывают поддержку талантливым и нуждающимся студентам. Ранее были выделены ежемесячные стипендии для активистов университета.