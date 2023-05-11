Взмах волшебной палочки

Масштабное двухдневное состязание в Талдыкоргане в этом году прошло в рамках празднования 110-летия со дня рождения Мукана Толебаева. Мероприя­тие началось с возложения цветов к памятнику талантливейшего уроженца края Жетысу. Народный артист СССР, заслуженный деятель культуры Казах­стана, лауреат Государственной премии – за свой короткий жизненный путь Мукан Толебаев сумел внести нео­ценимый вклад в искусство не только своей родины. Это особо подчеркнули участники конкурса из разных городов Казахстана, России и Узбекистана, которые являются преданными поклонниками композитора.

Организаторами традиционного творческого состязания, которое второй год носит статус международного, выступает областное управление культуры, архивов и документации совместно с центром народного творчества. Главные цели конкурса – повышение профессионального мастерства, открытие новых имен в музыкальном искусстве и, конечно же, популяризация наследия Мукана Толебаева, особенно среди молодого поколения.

Отбор дирижеров проходил в три этапа. Претенденты на «Золотую палочку» исполняли произведения выдающегося композитора и мировые шедевры с областным оркестром народных инструментов, носящим имя Мукана Толебаева. А выступления вокалистов оценивало профессиональное жюри, в составе которого – народная артистка России Наталья Заварзина, доцент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Торгын Смайлова и ведущий солист театра Astana Opera Меир Байнеш.

Обладателем Гран-при конкурса дирижеров стал представитель области Жетысу Медет Есбергенов. А в соревновании вокалистов лучшим назвали Нургалыма Аманбая из Алматинской области. Победители и дипломанты получили денежные премии, звание «Лучший концертмейс­тер» – Анастасия Максютенко из Алматы и Роза Шоткалиева из Астаны.