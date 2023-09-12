За каменной стеной?

Свыше 700 компаний в Мангис­тау получили в текущем году поддержку от «Даму». Этот показатель – второй по стране, говорят в фонде.

Если еще восемь лет назад приходилось буквально «на пальцах» объяснять, зачем предпринимателям нужно обращаться в «Даму», то сегодня у фонда желающих получить государственное субсидирование хоть отбавляй: заводы-пароходы, гостиницы, медицинские организации...

В списке направлений на субсидирование фраза «не подходит» сейчас практически не произносится. Специалисты фонда рассказывают, что ставка субсидирования может меняться в зависимости от географии заявителя и приоритетности сферы его деятельности. Так, к примеру, развитие сельского хозяйства в отдаленном ауле получит более значительную процентную ставку субсидирования, нежели бизнес в областном центре.

Чтобы не загружать специальными терминами читателя, не сведущего в финансовой сфере, давайте разберемся «на берегу» и объясним: какую именно поддержку оказывает «Даму»?

Выражение «субсидирование процентной ставки» означает ­оплату фондом части процентов по кредиту. Если еще проще, вспомните: наверняка каждому из нас хоть раз случалось брать потребительский кредит. Так вот, средняя ставка банка – 20% в год. Берешь миллион, отдаешь миллион 200 тысяч. Если кредит на пять лет, то отдашь в итоге два миллиона. Так вот, фонд «Даму» берет на себя часть переплаты. Вместо 20% получатель ссуды оплачивает, к примеру, половину. И в итоге за пять лет выплатит лишь 1,5 миллиона вместо двух.

Обычно займы предпринимателей исчисляются десятками миллионов таким образом, и «помощь» «Даму» для бизнеса становится неоценимой. Только в текущем году поддержку фонда получили 733 проекта на общую сумму кредита более 30,1 млрд тенге.

– Из них в рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства» на 2021–2025 годы – 728 проектов на сумму 28,6 миллиарда тенге. В рамках «Экономики простых вещей» – пять проектов на сумму 1,5 миллиарда тенге. По инструменту «Гарантирование» – 559 проектов на общую сумму кредита 15,1 миллиарда тенге, на сумму гарантии 7,6 миллиарда тенге, – сообщила заместитель директора регионального филиала Гульсая Ахметова.

В рамках пресс-тура специалисты фонда совместно с журналистами посетили на днях три объекта предпринимательства, владельцы которых воспользовались поддержкой «Даму».

Первым из них стало казахстанское производственное предприя­тие ТОО «Каскор-Машзавод». Эта компания была основана еще в 1990 году и считается одной из стабильно развивающихся в регионе. Основным видом деятельности выступают производство и поставка нефтепромыслового оборудования для добычи нефти и газа.

Компания получила поддерж­ку в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» на расширение деятельности, модернизацию производства по выпуску нефтепромыслового оборудования через АО «Народный банк Казахстана» со ставкой 14% годовых, из которых 6% оплачивает компания, а остальное субсидируется государством.

– Благодаря поддержке фонда и получению займа мы смогли модернизировать основные фонды, закупить новые станки для изготовления дополнительных деталей, а также создали 200 вакансий. Сейчас на предприятии работают порядка четырехсот человек. Мы развиваемся, спрос на продукцию высокий. Планируем не останавливаться на достигнутом, – рассказал технический директор производства Жумали Ергалиев.

В настоящее время компания стремится развивать новые и существующие направления в производстве, планирует дальнейшее расширение ассортимента выпус­каемой продукции.

Следующим объектом посещения стала гостиница в одном из центральных микрорайонов областного центра. Новая, уютная и комфортабельная. Ее основатель также обратился за помощью к фонду «Даму».

Компания получила поддерж­ку, воспользовавшись инструмен­том «Субсидирование ставки вознаграж­дения» в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы для реконструкции административного здания под гостиницу.

Посетители гостиницы могут выбрать один из 70 хорошо оформ­ленных номеров, в том числе 42 стандартных номера, 23 люкса, пять люксов с кроватью размера king-size.

Номера оснащены удобными кроватями, высокоскоростным Интернетом, многоканальными ЖК-телевизорами, мини-холодильниками, электронными картами для дверей, детекторами дыма, сейфами...

– Мы начали работать в апреле текущего года, наняли 24 сотрудников. Пока набираем обороты. Гости есть, все довольны. В летний сезон было много приезжих из-за рубежа, а также казахстанцев. Стараемся организовать для всех идеальный сервис, помогать, вместе развивать туризм в Мангис­тауской области, а также делать бизнес-поездки более комфорт­ными, – рассказала финансовый директор компании «Тупкараган Финанс» Мария Кубешева.

Для реализации проекта компания обратилась за финансированием в АО «ForteBank» и получила заем под 18,5% годовых, из которых 12,5% годовых субсидируется фондом «Даму», оставшиеся 6% оплачивает предприниматель. Благодаря новому отелю город Актау может обеспечить жильем поток туристов, к тому же здесь созданы новые рабочие места.

Последним объектом посещения стал медицинский центр офтальмологии. Не секрет, что сегодня в офтальмологии происходит технологическая революция. Произвел ее операционный микроскоп, позволивший проникнуть в глубины глаза – самого хрупкого человеческого органа. Благодаря этому хирургическому устройству стало возможным не только войти в микромир живого глаза, но и навести там «порядок».

Данным революционным методом пользуется и ТОО «Асклепий». У компании есть лицензия 1-го класса на оказание медицинских услуг в офтальмологической и невропатологической сферах. Учредитель структуры Галымжан Кулымбаев – профильный специа­лист в области офтальмологии с опытом работы свыше 20 лет.

В клинике имеются операционный блок, где проводятся операции всех степеней, дневной стацио­нар и оптика с индивидуальным подбором линз и оправ. Оказываются такие услуги, как лазерное лечение сетчатки, вторичной катаракты и глаукомы, операции по удалению катаракты, глаукомы, УЗИ глаза, циклоскопия.

Для расширения врачебной деятельности и охвата большего числа населения компания приобрела коммерческое помещение в Актау на кредитные средства, взятые в АО «Нурбанк» под 21,75%, из которых предприниматель оплачивает 8%, а 13,75% субсидируется государством в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Создано 10 рабочих мест.

В нынешнем Послании Президент страны высказался по поводу сложившейся ситуации с малым и средним бизнесом. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на все имеющиеся механизмы господдержки, Правительству все же следует модернизировать процессы, создать для предпринимателей плодотворную почву, позволяющую без опасений переходить на новые режимы налогообложения. Ибо нередки случаи, когда компания, вырастая до уровня оплаты НДС, создает новое ТОО и скидывает туда «излишки».

Касым-Жомарт Токаев поручил исправить эту ситуацию таким образом, чтобы малому бизнесу было комфортно вырастать до среднего и даже крупного.

«В первую очередь необходимо устранить перекосы, сдерживаю­щие средний бизнес. Не секрет, что большая его часть, вырастая, дробится, чтобы остаться в «удобном» сегменте малого бизнеса. Правительству следует внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства. В стране не так много успешных средних предприятий, активно осваивающих рынки. Их нужно поддерживать. По каждому из них надо составить конкретный план, нацеленный на увеличение возможностей и расширение производства в два-три раза. Следует объединить программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» в комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Пока неизвестно, как именно на деле будет воплощена идея Президента, но уже сегодня все предприниматели страны надеются, что перемены будут к лучшему.