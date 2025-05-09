– Мама, кто этот ата? – интересуется у меня шестилетний сын, показывая на большой плакат.

– Этот аксакал воевал с фашистскими захватчиками для нашего с тобой светлого нас­тоящего и будущего…

Нуркасыму Ажитаеву было всего 18 лет, когда его призвали в ряды Красной армии. Характер уроженца местности Сарыкамыс Абралинского района Семипалатинской области закалила нелегкая судьба. Родился он 1 января 1925 года. В период, когда казахские степи охватил голодомор, его семья была вынуждена переехать сначала в местечко Кулжабасы, а затем в Семипалатинск. В первый класс мальчик пошел в 13-летнем возрасте, а уже спустя пять лет он с отличием окончил школу снайперов в Новосибирске. Благодаря меткости, проявленной во время проверки (тремя выделенными пулями попал точно в цель), его заметило военное командование и направило на фронт под Москву. Он участ­вовал в освобождении города Керчи под командованием маршала Малиновского. Также сражался под Курском и участвовал во взятии Берлина в составе авиационного стрелкового подразделения.

После празднования Победы над фашистской Германией тяготы службы для Нуркасыма Ажитаева не закончились: в составе 293-й стрелковой дивизии он участвовал в сражениях с Квантунской армией (группировка сухопутных войск японской императорской армии).

После войны преподавал в училище в Чите, обучая молодежь военному делу. Был трудолюбивым, не боялся никаких задач. Работал мотористом на военных самолетах, проявляя высокую ответственность. Также он был комсомольским лидером в городе Артеме, близ Владивостока, дважды делегатом съезда Красноярского края. И когда наш герой работал в комсомольской организации, он получил грамоту с надписью: «Твое имя вписано золотыми буквами в архив Красной Армии Хабаровского края».

На родину стрелок вернулся только спустя восемь лет – в 1951 году. Работал военным инспектором в отделе образования Абралинского района. Позже переехал с семьей в город Шар, где трудился дежурным на станции Шаган. По приглашению директора совхоза стал заведующим столярной мастерской в Кайнаре, где проработал 20 лет. В любом деле Нуркасым-ата всегда проявлял завидную скрупулезность и ответственность. Эти ка­чества он прививал и своим потомкам.

Рано потеряв родителей и пройдя тяжелый жизненный путь, аксакал особенно уважал семейные ценности. Вместе с супругой ­Нурзилят Кусаиновной он воспитал семь детей. У него десять внуков и 13 правнуков.

Единственный ветеран Косшы отмечен множеством наград, в том числе медалью «За победу над Японией», орденом Отечественной войны II степени, медалями «Георгий Жуков», «За освоение целинных и залежных земель», «50 лет Вооруженных сил СССР», а также юбилейными нагрудными знаками. У него есть благодарственные письма от имени Президента страны, акимов города и области. Несмотря на преклонный возраст, он старается быть активным деятелем в военно-патриотической работе, каждый раз напоминая молодежи о том, как важно сохранять суверенитет страны.