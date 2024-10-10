Зал первооткрывателя Ботая

В Музее истории Северо-Казахстанского университета состоялся вечер памяти археолога Виктора Зайберта, который открыл древнейшую ботайскую культуру. От него мир узнал, что лошадь впервые была одомашнена в степях Северного Казахстана.

фото СКУ

На вечер памяти пришли его родственники, друзья, коллеги, студенты. Они тепло вспоминали Виктора Федоровича, подчеркивая значимость его открытий. На его счету более ста научных статей и монографий. Виктор Зайберт выступал с лекциями об археологии Евразии в аудиториях Кембриджа, Оксфорда, Белфаста, Ньюкасла и Эдинбурга.

Но самая крепкая связь у Виктора Зайберта была с его альма-матер – Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбаева. Будучи выпускником этого вуза, он активно участвовал в жизни университета, возглавляя там кафедру археологии и научный центр. Виктор Зайберт был также руководителем Северо-Казахстанской археологической экспедиции.

В университетском Музее истории с недавней поры появился отдельный зал, посвященный жизни и научной деятельности Виктора Зайберта.

В экспозиции находятся уникальные находки, материалы археологических раскопок, фото­графии и личные вещи ученого.