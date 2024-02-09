Замело, завьюжило

Предупреждения о неслыханном шторме от неизвестных «метеорологов» в социальных сетях появились за день до непогоды. Многие стали готовиться к худшему. Но и безответственных смельчаков оказалось тоже немало.

Так, несмотря на уже официальное штормовое предупреж­дение и извещение о том, что более 50 участков автодорог республиканского значения и 85 – областного закрыты, отчаянные казахстанцы решили-таки испытать судьбу. В итоге на блокпостах скопилось немало машин.

А спасатели в это же самое время только и успевали эвакуировать граждан в пункты временного размещения. Так, в Актюбинской и Костанайской областях, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям на 15.00 часов 8 февраля, в таких пунктах уже находилось больше 400 человек.

На дорогах Актюбинской области развернулась настоящая спасательная операция. Здесь вызволено из снежного плена порядка 470 актюбинцев. В аварийно-спасательных работах были задействованы не только работники ДЧС, но и отдел полиции, воинские части, представители местных исполнительных органов и волонтеры.

Большой резонанс и одобри­тельные отклики, к слову, вызвал «завирусившийся» видео­ролик в сети о спасателях Мугалжарского района: молодые ребята на протяжении 18 км шли перед вездеходом, указывая водителю путь. По словам одного из спасателей, начальника караула Акдаулета Али, в отдел города Кандыагаша поступило сообщение о том, что 73-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в населенном пункте Басшили Енбекского сельского округа. Ее нужно было доставить в районную больницу.

– Вышли с трэколом. Из-за непогоды пришлось поочередно выходить и бежать. Ведь из-за непогоды водитель не мог видеть дороги. Такие вещи случаются. И это не подвиг, это наша работа, – отметил скромный спасатель, уточнив, что пожилую женщину благополучно доставили в больницу.

А в Туркестанской области шли активные поиски двух пропавших человек 1975 и 1989 г. р., которые еще 7 февраля вышли на поиски скота из села Кереит Тюлькубасского района и заблудились из-за непогоды. В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС Туркестанской области, местных исполнительных органов и жителей. В итоге один из мужчин был найден живым, а второй – без признаков жизни…

МЧС и его территориальными подразделениями созданы республиканский и областные оперативные штабы, функционируют телефоны «горячей линии» с привлечением психологов.

Спасатели не устают напоминать о том, что в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий нельзя отправляться в дальние поездки; населению, проживающему в сельской местности, стоит воздержаться и от пеших путешествий на далекие расстояния; а также не стоит создавать скоп­ления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия.

Надо сказать, что с обращением к гражданам выступил и аким столицы Женис Касымбек. По его словам, в связи с бураном и сильными ветрами все службы города работают в усиленном режиме. Коммунальщики продолжают в круглосуточном режиме очищать улицы города от снега, при необходимости посыпают дороги и тротуары песко-соляной смесью.

«Пожилым людям и детям во избежание травм необходимо воздержаться от выхода на улицу. Автовладельцам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и все правила дорожного движения. Также прошу следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, в том числе на трассах города», – написал аким Астаны на своей странице в Instagram.