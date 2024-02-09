Замело, завьюжило Статьи 9 февраля 2024 г. 8:30 57 Инеш Бержанова Большую часть территории Казахстана вчера накрыла метель. Спасатели, да и все службы МЧС работали в режиме нон-стоп, вызволяя казахстанцев из снежного плена. фото ДЧС Актюбинской области Предупреждения о неслыханном шторме от неизвестных «метеорологов» в социальных сетях появились за день до непогоды. Многие стали готовиться к худшему. Но и безответственных смельчаков оказалось тоже немало. Так, несмотря на уже официальное штормовое предупреждение и извещение о том, что более 50 участков автодорог республиканского значения и 85 – областного закрыты, отчаянные казахстанцы решили-таки испытать судьбу. В итоге на блокпостах скопилось немало машин. А спасатели в это же самое время только и успевали эвакуировать граждан в пункты временного размещения. Так, в Актюбинской и Костанайской областях, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям на 15.00 часов 8 февраля, в таких пунктах уже находилось больше 400 человек. На дорогах Актюбинской области развернулась настоящая спасательная операция. Здесь вызволено из снежного плена порядка 470 актюбинцев. В аварийно-спасательных работах были задействованы не только работники ДЧС, но и отдел полиции, воинские части, представители местных исполнительных органов и волонтеры. Большой резонанс и одобрительные отклики, к слову, вызвал «завирусившийся» видеоролик в сети о спасателях Мугалжарского района: молодые ребята на протяжении 18 км шли перед вездеходом, указывая водителю путь. По словам одного из спасателей, начальника караула Акдаулета Али, в отдел города Кандыагаша поступило сообщение о том, что 73-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в населенном пункте Басшили Енбекского сельского округа. Ее нужно было доставить в районную больницу. – Вышли с трэколом. Из-за непогоды пришлось поочередно выходить и бежать. Ведь из-за непогоды водитель не мог видеть дороги. Такие вещи случаются. И это не подвиг, это наша работа, – отметил скромный спасатель, уточнив, что пожилую женщину благополучно доставили в больницу. А в Туркестанской области шли активные поиски двух пропавших человек 1975 и 1989 г. р., которые еще 7 февраля вышли на поиски скота из села Кереит Тюлькубасского района и заблудились из-за непогоды. В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС Туркестанской области, местных исполнительных органов и жителей. В итоге один из мужчин был найден живым, а второй – без признаков жизни… МЧС и его территориальными подразделениями созданы республиканский и областные оперативные штабы, функционируют телефоны «горячей линии» с привлечением психологов. Спасатели не устают напоминать о том, что в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий нельзя отправляться в дальние поездки; населению, проживающему в сельской местности, стоит воздержаться и от пеших путешествий на далекие расстояния; а также не стоит создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия. Надо сказать, что с обращением к гражданам выступил и аким столицы Женис Касымбек. По его словам, в связи с бураном и сильными ветрами все службы города работают в усиленном режиме. Коммунальщики продолжают в круглосуточном режиме очищать улицы города от снега, при необходимости посыпают дороги и тротуары песко-соляной смесью. «Пожилым людям и детям во избежание травм необходимо воздержаться от выхода на улицу. Автовладельцам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и все правила дорожного движения. Также прошу следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, в том числе на трассах города», – написал аким Астаны на своей странице в Instagram. #погода #спасатели #МЧС #метель #штормовое предупреждение #снегопад