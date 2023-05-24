Защитите бизнесмена Свежий выпуск 24 мая 2023 г. 7:30 1 Александр Бри Вопросы защиты бизнеса обсуждались на межведомственном совещании, состоявшемся в Генеральной прокуратуре. Совещание прошло под председательством Генпрокурора Берика Асылова с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова, председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, руководства Верховного суда, центральных ведомств и министерств. Как отметил Берик Асылов, по поручению Президента прокурорский надзор сфокусирован на эффективном решении проблем предпринимателей, в том числе инвесторов. Одна из таких мер – реализация Комплексного плана совместных действий по защите бизнеса, принятого в сентябре 2022 года. В него включены наиболее острые и актуальные проблемы, волнующие бизнес-сообщество, – всего 44 мероприятия, начиная с вопросов налогового администрирования и заканчивая отменой актов, ущемляющих права предпринимателей. В реализации этого плана действий с конкретными кейсами задействован 21 государственный орган. О достигнутых результатах и имеющихся проблемах на заседании доложили представители Генеральной прокуратуры, Министерства национальной экономики и Агентства по финансовому мониторингу. Так, по информации Генпрокуратуры, на сегодняшний день благодаря принятым мерам в четыре раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей. Решена проблема снятия арестов, наложенных органами уголовного преследования на банковские счета предпринимателей (теперь они снимаются банками по истечении 10 суток, если нет судебной санкции). Законодательно урегулирован вопрос ознакомления с итогами аудита субъектов бизнеса, интересы которых затронуты, с предоставлением им права их обжаловать. Прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей и проведения фискальным органом проверок по вопросам применения контрольно-кассовых машин, а также наложения административных взысканий. По актам надзора отменено свыше 21 тыс. налоговых приказов и 13 тыс. исполнительных производств, 1 260 субъектов бизнеса освобождены от административной ответственности. Наказаны 150 сотрудников органов государственных доходов и судебных исполнителей, в том числе 24 руководителя. Озвучены также результаты работы по устранению предпосылок для обращения субъектов бизнеса в государственные органы и суды. Пресечено более 4,5 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля. В марте и апреле 2023 года по протестам Генеральной прокуратуры министерства здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, финансов, индустрии и инфраструктурного развития отменили девять приказов о проведении профилактического контроля с посещением 2 тыс. предпринимателей. Обсуждалось на заседании и внедрение цифровых технологий, в том числе для предоставления земельных участков, подачи сигнала о вмешательстве в предпринимательскую деятельность и оценки потребителями объектов бизнеса. Бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов в свою очередь озвучил проблемы предпринимателей, к решению которых просил подключиться территориальных прокуроров. В результате состоявшегося обсуждения уполномоченным органам задан вектор по дальнейшей работе в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом. В том числе конкретные задачи поставлены перед прокурорами. Также в рамках реализации поручения Главы государства участники совещания рассмотрели вопросы взаимодействия госорганов при сопровождении значимых инвестиционных проектов. Как подчеркнул Берик Асылов, предстоящую работу необходимо форсировать, чтобы субъекты бизнеса, включая инвесторов, почувствовали положительный эффект. #Генеральная прокуратура #бизнес #предприниматели #защита бизнеса