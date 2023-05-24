Защитите бизнесмена

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Александр Бри

Вопросы защиты бизнеса обсуждались на межведомственном совещании, состоявшемся в Генеральной прокуратуре.

Совещание прошло под председательством Генпрокурора Берика Асылова с участием Уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова, председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, руководства Верховного суда, центральных ведомств и министерств.

Как отметил Берик Асылов, по поручению Президента прокурорский надзор сфокусирован на эффективном решении проблем предпринимателей, в том числе инвесторов.

Одна из таких мер – реализация Комплексного плана совместных действий по защите бизнеса, принятого в сентябре 2022 года. В него включены наиболее острые и актуальные проблемы, волнующие бизнес-сообщество, – всего 44 мероприятия, начиная с вопросов налогового администрирования и заканчивая отменой актов, ущемляющих права предпринимателей. В реализации этого плана действий с конкретными кейсами задействован 21 государственный орган.

О достигнутых результатах и имеющихся проблемах на заседании доложили представители Генеральной прокуратуры, Министерства национальной экономики и Агентства по финансовому мониторингу.

Так, по информации Генпрокуратуры, на сегодняшний день благодаря принятым мерам в четыре раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей. Решена проблема снятия арестов, наложенных органами уголовного преследования на банковские счета предпринимателей (теперь они снимаются банками по истечении 10 суток, если нет судебной санкции). Законодательно урегулирован вопрос ознакомления с итогами аудита субъектов бизнеса, интересы которых затронуты, с предоставлением им права их обжаловать.

Прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей и проведения фискальным органом проверок по вопросам применения контрольно-кассовых машин, а также наложения административных взысканий.

По актам надзора отменено свыше 21 тыс. налоговых приказов и 13 тыс. исполнительных производств, 1 260 субъектов бизнеса освобождены от административной ответственности. Наказаны 150 сотрудников органов государственных доходов и судебных исполнителей, в том числе 24 руководителя.

Озвучены также результаты работы по устранению предпосылок для обращения субъектов бизнеса в государственные органы и суды. Пресечено более 4,5 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля.

В марте и апреле 2023 года по протестам Генеральной прокуратуры министерства здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, финансов, индустрии и инфраструктурного развития отменили девять приказов о проведении профилактического контроля с посещением 2 тыс. предпринимателей.

Обсуждалось на заседании и внедрение цифровых технологий, в том числе для предоставления земельных участков, подачи сигнала о вмешательстве в предпринимательскую деятельность и оценки потребителями объектов бизнеса.

Бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов в свою очередь озвучил проблемы предпринимателей, к решению которых просил подключиться территориальных прокуроров.

В результате состоявшегося обсуждения уполномоченным органам задан вектор по дальнейшей работе в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом. В том числе конкретные задачи поставлены перед прокурорами.

Также в рамках реализации поручения Главы государства участники совещания рассмотрели вопросы взаимодействия госорганов при сопровождении значимых инвестиционных проектов.

Как подчеркнул Берик Асылов,­ предстоящую работу необходимо форсировать, чтобы субъекты бизнеса, включая инвесторов, почувствовали положительный эффект.

#Генеральная прокуратура #бизнес #предприниматели #защита бизнеса

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