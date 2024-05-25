Защитную дамбу прорвало в нескольких километрах от Атырау

Как рассказали в областном оперативном штабе по ЧС, данный канал является важной частью сис­темы перераспределения воды из реки Жайык.

– В связи с этим за первым защитным сооружением вдоль канала было построено второе, также предназначенное для защиты города от паводков. Вторую дамбу укрепили мешками с песком, а также увеличили ее высоту согласно Балтийской системе высот, так как на ее строительство было больше времени. На этом участке организовано круглосуточное дежурство и задействована дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации, – уточнили в оперштабе.

Как ранее отмечал аким Атырауской области Серик Шапкенов, сейчас уровень воды в Индерском районе снизился, но расслабляться пока еще рано. Вода дошла до Махамбетского района, от которого до областного центра не более 70 км.

– Сильное давление воды разрушает старые трубы под дамбами. Необходимо усилить дежурство на опасных участках. Теперь удар будет принимать город Атырау, где вода не разливается повсюду, как в районах, а течет по одному руслу. Под сильным давлением она может достичь высокого уровня. Дежурные специалисты должны полностью контролировать всю территорию. Каждый координатор обязан быть на участке. Каналы Сарыозек и Соколок являются основными оборонительными сооружениями города. Нужно немало времени, чтобы добраться до них. Поэтому специалисты в случае ЧС должны находиться на месте, – отметил Серик Шапкенов.

До начала прихода большой воды рядом с существующим каналом Соколок длиною в 32 км был прорыт новый. Его протяженность составляет 24 км. Именно эти каналы, находящиеся на подступах к городу, должны забирать основной поток паводковой воды в сторону Каспийского моря.

В целом для этой цели используются четыре канала – Баксай, Нарын, Черная речка и Соколок.

Суммарно эти каналы могут пропускать до 12 млн кубометров воды в сутки. На каждом из них ранее были проведены очистительные, укрепительные и другие работы. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в Каспийское море с начала паводка было направлено около 1 млрд кубомет­ров воды.

Ситуация не на шутку взволновала горожан и местные власти. Для защиты города сделано многое, но стихия непредсказуема. Уровень воды в реке на территории Атырау уже перевалил за отметку 590 см, при критическом – 550 см.

К возможному подтоплению города готовы не только силы и средства ЧС, но и медицинский персонал области. Медицинские бригады перейдут на усиленный режим работы в случае ухудшения паводковой ситуации в Атырау.

Как рассказал руководитель областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев, в Атырау подготовлены 94 эвакуационных пункта.

– На всех пунктах созданы дежурные медицинские бригады. Помимо этого, наготове более 200 резервных мест в инфекционной больнице. При необходимости можем мобилизовать модульную больницу. Также принято решение о привлечении в Атырау более 100 врачей в случае ухудшения паводковой ситуации, – сказал Кайсар Абдалиев.

По его словам, по региону имеется 52 машины скорой помощи, из которых 30 в городе, 22 распределены по районам. Помимо этого, в других медицинских учреждениях в резерве находится 11 единиц транспорта для перевозки больных. В областном центре работают 26 бригад скорой медицинской помощи, при необходимости дополнительно будут сформированы еще четыре бригады.