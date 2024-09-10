Жечь глаголом

Авторский проект актеров Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького Максима Ященко и Ульяны Апрельской набирает популярность среди ценителей искусства. В уютной творческой атмо­сфере артисты раскрывали новые смыслы в сентиментальных произведениях как популярных поэтов-классиков, так и современных авторов – Александра Пушкина, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Юлии Вихаревой, Карины Султановой, Дмитрия Абатурова и других.

В исполнении артистов философские стихи о любви приобретали новые смыслы. Сменяющиеся лирические образы на сцене им помогали создавать художница, основательница театра песка Айжан Жаркешова и музыкант-перкуссионист Тимур Шаяхметов.

Представление в виде поэ­тической медитации или арт-терапии будет интерес­но широкой зрительской аудитории, так как литературные шедевры заставляют задуматься о человеческих ценностях и трогают до глубины души. Песочные картины проецируются на экраны, синхронизируясь с поэтическим текстом, тонким, обволакивающим музыкальным сопровождением. Такое многослойное восприятие, несомненно, обладает терапевтическим эффектом.

По словам продюсера проекта Максима Ященко, идея проведения творческих вечеров возникла совершенно неожиданно. Однажды между сценами в спектакле «Гроза» он зашел в гримерку к актрисе Ульяне Апрельской и предложил ей вспомнить любимые произведения.

– Мы почитали стихи и пришли к мнению, что это должно быть больше, чем просто поэтический вечер. Для создания нужной атмосфе­ры стандартные музыкальные инструменты, такие как гитара или пианино, нам не подойдут. Нам потребовался особенный звук, который мог бы передать всю глубину нашего замысла. В результате собственной насмотренности решили использовать музыкальный инструмент ханг, изобретенный в Европе в 2000 году. Так к нашему проекту присоединился музыкант Тимур Шаяхметов. Он сразу поддержал нашу инициативу, и мы начали репетиции. В самом названии мероприятия заложено богатое значение, ведь это не просто творческий вечер стихов, а выражение чего-то большего, чем любовь, само чувство и космос, – уточнил Максим Ященко.

Артисты часто общаются с публикой и просят предлагать им для прочтения стихи, которые позже могут быть включены в программу. Тем не менее основная концепция остается неизменной. Благодаря своему актерскому опыту они самостоятельно режиссируют постановку, чтобы красной нитью связать воедино трогательную историю о счастливой и несчастной любви, расставании, разлуке и воспоминаниях через гармоничное сочетание диалогов между мужчиной и женщиной.

Особое место в их репертуаре занимают письма и монологи главных героев знаменитого романа Пушкина «Евгений Онегин».

В целом перфоманс наводит на размышления о разнице между женской и мужской психологией.

– Считается, что женщины больше мыслят прилагательными, а мужчины – глаголами. Однако в процессе подготовки проекта мы поняли, что это не так. Иногда нам кажется, что мы недостаточно хорошо знаем друг друга. Люди могут быть одинаково ранимыми, сильными, слабыми, смешными, забавными и какими угодно, так как чем больше граней вмещает в себя человек, тем больше его величие. А самое главное богатство взаимоотношений – искренность, которую мы постарались передать разными средствами художественной выразительности, – заключил актер.

Актриса Ульяна Апрельская считает, что хотя драматургия поэтического вечера строится на противостоянии между гендерами, по сути, никакого конфликта между персонажами нет.

– Понятно, что у мужской и женской поэзии есть свои отличия. Если одна из них более эмоциональная, то другая структурная и жесткая. Как выяснилось, выбранная форма творческой реализации позволяет нам ощутить удивительную гармонию этих двух начал в социальном мире. Когда я слышу от зрителей подобные мысли, мне становится приятно. В процессе создания программы мы начинаем по-другому читать и слышать стихи, так происходит ряд больших открытий, – пояснила она.

Ранее артисты выступили на вечерах поэзии не только в Астане, но и в Степногорске. В данное время идут пе­реговоры о том, чтобы во­плотить этот проект в ­Алматы и ­других казахстанских городах.