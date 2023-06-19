Злоумышленник обезврежен

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Дина Махамбетова

Вчера полиция задержала мужчину, который ворвался в филиал Kaspi вank по улице Достык и взял в заложники несколько человек.

фото golos-naroda.kz

Как сообщалось с места событий, захватчик требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Силовики сразу же приступили к переговорам с захватившим заложников. На месте происшествия дежурили медики и пожарные. Поз­же в МВД сообщили, что силовая операция в здании Каspi bank проведена успешно. Террорист обезврежен. Заложников освободили после штурма полиции. Никто из заложников и захватчик не пострадали. «Переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», – сообщили в ведомстве.

#Астана #заложники #Kaspi вank

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