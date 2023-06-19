Злоумышленник обезврежен Свежий выпуск 19 июня 2023 г. 2:00 43 Дина Махамбетова Вчера полиция задержала мужчину, который ворвался в филиал Kaspi вank по улице Достык и взял в заложники несколько человек. фото golos-naroda.kz Как сообщалось с места событий, захватчик требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Силовики сразу же приступили к переговорам с захватившим заложников. На месте происшествия дежурили медики и пожарные. Позже в МВД сообщили, что силовая операция в здании Каspi bank проведена успешно. Террорист обезврежен. Заложников освободили после штурма полиции. Никто из заложников и захватчик не пострадали. «Переговоры с захватчиком проводил министр Марат Ахметжанов. Он также руководил силовой операцией», – сообщили в ведомстве. #Астана #заложники #Kaspi вank