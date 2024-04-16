Более 13 тыс. человек вернулись в свои дома после наводнения

Правительство РК продолжает наращивать силы для борьбы с паводками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Для предотвращения и ликвидации последствий паводков в западных и северных регионах Казахстана правительство мобилизовало необходимые силы и средства.

На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах в круглосуточном режиме задействовано свыше 34 тыс. человек, более 4 тыс. единиц техники, 890 водооткачивающих и 335 плавательных средств, 19 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, СГО, акиматов и организаций.



С начала паводков в Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Актюбинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области направлено более 1 тыс. единиц специализированной техники и персонала из Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и других областей.



В настоящее время в пострадавшие регионы направлено еще более 500 единиц спецтехники, которая прибудет в течение 2-х суток.

«На местах проводятся работы по предотвращению подтопления населенных пунктов. Возводятся защитные сооружения и дамбы, ведется откачка талых вод, производится укладка мешкотары с инертным материалом. В круглосуточном режиме проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и дронов», – отмтеили в правительстве.

По данным МЧС, на сегодняшний день вернулись в свои дома 13 543 человек, в пунктах временного размещения остаются 7 014 человек, из них 3 144 детей.

С начала паводка спасено и эвакуировано 113 693 человек, из них 39 922 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 3 649 человек, из них 1 168 детей. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных.

Спасатели сообщают, что в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях отведена вода из 3 570 жилых дома и 2 195 дворовых территорий. Остаются подтопленными 5 708 частных жилых дома и 1 609 дворовых территорий. Откачано более 9,7 млн. м3 талой воды, проведена укладка 2,4 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала.

В пострадавшие регионы доставлено 1 445 тонн гуманитарной помощи железнодорожным транспортом и воздушными судами.

Отработано 1 796 обращений на горячую линию. Психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии.

На контроле остаются 91 перелив автодорог, 64 размывов автодорог, из них 9 мостов и 55 дорожных полотен. На контроле 74 населенных пунктов без транспортного сообщения, где с населением поддерживается связь, созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Акмолинской области из-за обильного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль, Ишим, Жабай в селе Гастелло Жаркаинского района, с. Ишимское Жаксынского района, с.Каменка Сандыктауского района произошло подтопление 28 частных жилых домов. Заблаговременно самоэвакуировались 74 человека, которые разместились у родственников.

В СКО из-за поднятия уровня воды на р.Есиль в селах Соколовка, Большая малышка, Кустовое, Вагулина, Красноярка Кызылжарского района произошло подтопление 22 частных жилых дома. Заблаговременно эвакуировано порядка 400 человек, которые размещены в эвакопункте и у родственников.

Из-за выпадения обильных дождевых осадков в селе Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области, Кентау и Жетысайском районе Туркестанской области произошло подтопление 6 частных жилых домов и 41 дворовых территорий. В Туркестанской области работы по откачке воды завершены в полном объеме, откачено 1025 куб.м. воды. В Жамбылской области работы по откачке воды продолжаются.