Более 13 тыс. человек вернулись в свои дома после наводнения

Правительство, Паводки
150
Гульмира Кунапия
корреспондент

Правительство РК продолжает наращивать силы для борьбы с паводками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Для предотвращения и ликвидации последствий паводков в западных и северных регионах Казахстана правительство мобилизовало необходимые силы и средства.

На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах в круглосуточном режиме задействовано свыше 34 тыс. человек, более 4 тыс. единиц техники, 890 водооткачивающих и 335 плавательных средств, 19 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, СГО, акиматов и организаций.
  
С начала паводков в Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Актюбинскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области направлено более 1 тыс. единиц специализированной техники и персонала из Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской и других областей.
  
В настоящее время в пострадавшие регионы направлено еще более 500 единиц спецтехники, которая прибудет в течение 2-х суток.

«На местах проводятся работы по предотвращению подтопления населенных пунктов. Возводятся защитные сооружения и дамбы, ведется откачка талых вод, производится укладка мешкотары с инертным материалом. В круглосуточном режиме проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и дронов», – отмтеили в правительстве. 

По данным МЧС, на сегодняшний день вернулись в свои дома 13 543 человек, в пунктах временного размещения остаются 7 014 человек, из них 3 144 детей. 

С начала паводка спасено и эвакуировано 113 693 человек, из них 39 922 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 3 649 человек, из них 1 168 детей. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных.

Спасатели сообщают, что в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях отведена вода из 3 570 жилых дома и 2 195 дворовых территорий. Остаются подтопленными 5 708 частных жилых дома и 1 609 дворовых территорий. Откачано более 9,7 млн. м3 талой воды, проведена укладка 2,4 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала.

В пострадавшие регионы доставлено 1 445 тонн гуманитарной помощи железнодорожным транспортом и воздушными судами.

Отработано 1 796 обращений на горячую линию. Психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии.

На контроле остаются 91 перелив автодорог, 64 размывов автодорог, из них 9 мостов и 55 дорожных полотен. На контроле 74 населенных пунктов без транспортного сообщения, где с населением поддерживается связь, созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Акмолинской области из-за обильного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль, Ишим, Жабай в селе Гастелло Жаркаинского района, с. Ишимское Жаксынского района, с.Каменка Сандыктауского района произошло подтопление 28 частных жилых домов. Заблаговременно самоэвакуировались 74 человека, которые разместились у родственников.

В СКО из-за поднятия уровня воды на р.Есиль в селах Соколовка, Большая малышка, Кустовое, Вагулина, Красноярка Кызылжарского района произошло подтопление 22 частных жилых дома. Заблаговременно эвакуировано порядка 400 человек, которые размещены в эвакопункте и у родственников.

Из-за выпадения обильных дождевых осадков в селе Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области, Кентау и Жетысайском районе Туркестанской области произошло подтопление 6 частных жилых домов и 41 дворовых территорий. В Туркестанской области работы по откачке воды завершены в полном объеме, откачено 1025 куб.м. воды. В Жамбылской области работы по откачке воды продолжаются.

#паводки #спасатели #МЧС #мониторинг #дома #меры #затопление

Популярное

Все
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
В Павлодарской области теперь ожидают регулируемый паводок
282 миллиона тенге ушли не по назначению
В сфере акушерства острая нехватка мужского понимания важности женского здоровья
Налаженную цепочку купли-продажи казахстанского металла удлиняет армия посредников-перекупщиков
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Креативная индустрия Приаралья ждет реальных мер господдержки
Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»
Что нужно для развития науки?
В Ерназаре стали выращивать клубнику
На фабрике шьют обувь с «мужским характером»
Ассоциация журналистов стран ЦА планирует создать руководство по применению ИИ
О ситуации на водохранилищах страны рассказали в министерстве водных ресурсов
Алексей Луценко – победитель веломногодневки Джиро д’Абруццо
Светофоры с озвучкой разработала талдыкорганская школьница
Каждый слышал о фондовом рынке, но мало кто знает, в чем его суть
Аграрии остро нуждаются в сортах культур, адаптированных к местному климату
Легендарный фильм «Қыз-Жібек» вернулся на большие экраны
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Как государство поддерживает молодых ученых
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Президент поблагодарил казахстанцев и глав государств за проявленную солидарность
Мошенники просят деньги от имени министров
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
ЛПХ необходим официальный статус
Принято решение о проведении спортивного турнира WBC Amateur TURKSOY
В центре Европы звучат казахские песни
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

Более тысячи пострадавших от паводка семей ожидают соцвыпла…
Противопаводковые работы продолжаются в регионах Казахстана
Большая вода: пострадавшие акмолинцы могут получить помощь …
1,3 млрд кубометров воды из Казахстана идет на российский К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]