Мощное наводнение обрушилось на Непал

Происшествия,В мире,Паводки
Айман Аманжолова
корреспондент

Число погибших превысило 150 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Число погибших из-за наводнения в районе Расува на севере Непала достигло 157. Об этом сообщила местная медиакомпания Ratopati со ссылкой на полицию. Ранее было известно о 103 жертвах.

Больше всего тел погибших обнаружено в Читване — 64. В районе Дхадинг погибли 27 человек. В Навалпараси — 22. В больницы госпитализировали 41 человека.

По данным министерства туризма Непала, около 403 туристов пропали без вести. Среди них — 341 иностранец. В поисково-спасательной операции участвуют 3,3 тыс. сотрудников полиции. 28 полицейских числятся пропавшими без вести.

Наводнение произошло утром 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В реках Бхоте-Коши и Трисули резко поднялся уровень воды. Премьер-министр Непала Балендра Шах поручил эвакуировать жителей в безопасные районы.  

#жертвы #наводнение #катастрофа #Непал #Тибет

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