Платформа расширяет свои возможности, предоставляя доступ к веб-сервисам через интеграцию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь ИП, представители малого и среднего бизнеса могут управлять своим бизнесом в пару кликов: личный кабинет обновленного eGov Business объединяет всю информацию о компании, AI-чат-боты подсказывают решения, а Налоговый календарь напоминает о сроках платежей, сообщает Kazpravda.kz

По данным госкорпорации «Правительства для граждан», все это уже доступно отечественным предпринимателям в обновленной версии мобильного приложения eGov Business.

Начать свой бизнес можно прямо в приложении. Для начинающих предпринимателей, в том числе для тех, кто хочет зарегистрироваться как ИП, доступны услуги «Регистрация ИП» и «Регистрация ТОО». Обновленное приложение стало быстрее, удобнее и эффективнее благодаря оптимизированному интерфейсу, который делает навигацию еще более интуитивной.

Улучшенная интеграция с веб-сервисами eGov.kz и партнёрскими платформами позволяет ускорить обработку данных и снизить время на выполнение операций.

Кроме того, Личный кабинет предпринимателя в eGov Business превратился в универсальную панель управления, где вся информация о компании, включая данные о юридическом лице, лицензиях и филиалах, теперь доступна в одном месте. Налоговый календарь напомнит пользователю о сроках платежей, а интегрированные AI-чат-боты предложат персонализированные решения, что еще больше упрощает ведение бизнеса.

Важным нововведением приложения стал сервис управления рисками Миннацэкономики. Сервис помогает предпринимателям заранее узнавать о возможных проверках и предоставляет возможность быть готовыми к любым вызовам и минимизировать различные риски.

eGov Business сегодня – не просто приложение, а полноценный цифровой инструмент, который помогает малому и среднему бизнесу оптимизировать процессы и максимально эффективно использовать возможности цифровых технологий. Мобильное приложение помогает каждому предпринимателю не только принимать правильные решения, но и развивать свой бизнес, минимизируя бюрократические процедуры и экономя время.

В приложении доступно 32 услуги, что значительно упрощает взаимодействие бизнеса с государственными органами.

Кроме того, команда значительно улучшила функционал приложения. В ходе тестирования были проведены масштабные работы по интеграции с внешними веб-сервисами и платформами, что обеспечило бесперебойную работу и максимальную эффективность всех сервисов.

Ранее в приложении был запущен сервис «Цифровая доверенность юридического лица». Сервис значительно упрощает процесс предоставления доверенностей: руководители юридических лиц могут быстро и безопасно выдавать доверенности в онлайн-формате с использованием ЭЦП. Это не только ускоряет процесс, но и делает взаимодействие внутри организации более прозрачным и эффективным.

Платформа eGov Business расширяет свои возможности, предоставляя доступ к веб-сервисам через интеграцию. Это позволит сторонним разработчикам и компаниям выводить свои сервисы в пользовательский интерфейс eGov Business, обеспечивая предпринимателям удобный доступ к цифровым инструментам.

Запуск приложения состоялся благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии», Миннацэкономики и НПП «Атамекен».