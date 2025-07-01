Более 30 облегчающих ведение бизнеса услуг внедрили в eGov Business

Цифровизация,Госуслуги
57
Дана Аменова
корреспондент

Платформа расширяет свои возможности, предоставляя доступ к веб-сервисам через интеграцию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Теперь ИП, представители малого и среднего бизнеса могут управлять своим бизнесом в пару кликов: личный кабинет обновленного eGov Business объединяет всю информацию о компании, AI-чат-боты подсказывают решения, а Налоговый календарь напоминает о сроках платежей, сообщает Kazpravda.kz

По данным госкорпорации «Правительства для граждан», все это уже доступно отечественным предпринимателям в обновленной версии мобильного приложения eGov Business.

Начать свой бизнес можно прямо в приложении. Для начинающих предпринимателей, в том числе для тех, кто хочет зарегистрироваться как ИП, доступны услуги «Регистрация ИП» и «Регистрация ТОО». Обновленное приложение стало быстрее, удобнее и эффективнее благодаря оптимизированному интерфейсу, который делает навигацию еще более интуитивной.

Улучшенная интеграция с веб-сервисами eGov.kz и партнёрскими платформами позволяет ускорить обработку данных и снизить время на выполнение операций.

Кроме того, Личный кабинет предпринимателя в eGov Business превратился в универсальную панель управления, где вся информация о компании, включая данные о юридическом лице, лицензиях и филиалах, теперь доступна в одном месте. Налоговый календарь напомнит пользователю о сроках платежей, а интегрированные AI-чат-боты предложат персонализированные решения, что еще больше упрощает ведение бизнеса.

Важным нововведением приложения стал сервис управления рисками Миннацэкономики. Сервис помогает предпринимателям заранее узнавать о возможных проверках и предоставляет возможность быть готовыми к любым вызовам и минимизировать различные риски.

eGov Business сегодня – не просто приложение, а полноценный цифровой инструмент, который помогает малому и среднему бизнесу оптимизировать процессы и максимально эффективно использовать возможности цифровых технологий. Мобильное приложение помогает каждому предпринимателю не только принимать правильные решения, но и развивать свой бизнес, минимизируя бюрократические процедуры и экономя время.

В приложении доступно 32 услуги, что значительно упрощает взаимодействие бизнеса с государственными органами.

Кроме того, команда значительно улучшила функционал приложения. В ходе тестирования были проведены масштабные работы по интеграции с внешними веб-сервисами и платформами, что обеспечило бесперебойную работу и максимальную эффективность всех сервисов.

Ранее в приложении был запущен сервис «Цифровая доверенность юридического лица». Сервис значительно упрощает процесс предоставления доверенностей: руководители юридических лиц могут быстро и безопасно выдавать доверенности в онлайн-формате с использованием ЭЦП. Это не только ускоряет процесс, но и делает взаимодействие внутри организации более прозрачным и эффективным.

Платформа eGov Business расширяет свои возможности, предоставляя доступ к веб-сервисам через интеграцию. Это позволит сторонним разработчикам и компаниям выводить свои сервисы в пользовательский интерфейс eGov Business, обеспечивая предпринимателям удобный доступ к цифровым инструментам.

Запуск приложения состоялся благодаря совместной работе Комитета государственных услуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии», Миннацэкономики и НПП «Атамекен».

#бизнес #услуги #платформа #приложение #eGov Business

Популярное

Все
Распоряжение Главы государства о назначении
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Прощай, Владимир Иванович!
«Кайрат» стал лучшим клубом страны в 21-й раз!
Факультету журналистики ЕНУ – 15 лет
На восстановление лесов потребуется около 10 лет
Мир, который принимает тебя
Ведущие нейрохирурги мира собрались в Астане
Территория впечатлений
Путешествие в закулисье
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи
Обсуждены вопросы коллективной безопасности
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Рейды против загрязнения города
Рыбаки приветствуют путешественников
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по совершенствованию системы государственного управления
Закон Республики Казахстан О территориальной обороне Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)
Библиотеки нового поколения
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
«Голос Турана-2025» собирает друзей
В Казахстане дети все чаще рождаются с врожденными патологиями
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Введена в строй новая подстанция
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Эмиром Катара
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Премии, гранты и благодарности получили журналисты от Президента
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
Спасатели учат детей правилам поведения при ЧС
Фарид Алиев: Реализация концепции «Закон и Порядок» должна носить системный характер
Международный фестиваль детских театральных коллективов завершился в Таразе
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов

Читайте также

Качество сотовой связи повысится почти в ста селах ЗКО
Более 200 тысяч человек получили госуслуги с начала года
Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких регионах Каза…
Главы Минцифры прокомментировал слухи об отказе государства…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]