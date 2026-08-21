Казахстан вошел в топ-25 стран мира по развитию электронного правительства – Катаржина Вавьерниа

Казахстан укрепляет позиции в сфере цифровизации и одновременно последовательно расширяет использование возобновляемых источников энергии. Эти результаты были представлены на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: КИСИ

По словам Постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Катаржины Вавьерниа, страна сформировала сильную цифровую основу и заметно улучшила свои позиции в международных рейтингах.

Так, в Индексе развития электронного правительства ООН Казахстан поднялся с 29-го на 24-е место в мире, войдя в глобальный топ-25.

Одновременно расширяется цифровая связанность, все больше государственных услуг переводится в цифровой формат, а в структуре экономики растет роль технологически интенсивного производства.

Еще одним направлением трансформации становится развитие возобновляемой энергетики. Доля электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, увеличилась более чем в два раза и достигла 7%.

Рост ВИЭ рассматривается как часть постепенной модернизации энергетической системы Казахстана и перехода к более устойчивой модели развития.

Таким образом, цифровая и энергетическая трансформация становятся взаимодополняющими элементами новой модели развития страны. С одной стороны, Казахстан создает современную цифровую инфраструктуру и повышает доступность государственных сервисов, с другой – постепенно диверсифицирует структуру энергетики.

Напомним, в Астане состоялся National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке», организованный Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. В работе форума приняли участие представители государственных органов, международных организаций, аналитических центров и экспертного сообщества.

С презентацией спикера можете ознакомиться здесь.