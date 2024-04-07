Большая вода: пресечь спекуляцию с ценами на продукты поручил премьер

Правительство
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Ситуация в стране в связи с паводками находится на постоянном контроле правительства, заявил Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В Атырау состоялось выездное заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий.

«Ситуация с паводками остается сложной. Жизнеобеспечение городов и сел должно быть на соответствующем уровне. Жителям нужно предоставить все необходимое. Поручаю усилить контроль и не допускать необоснованное повышение цен на продукты. Факты пресекать. Сейчас в ряде регионов началась работа по возмещению ущерба и выплате компенсации. Эту работу нужно проводить максимально прозрачно – без бюрократии и оперативно. Никто не должен остаться без помощи. Акимам ситуацию держать на особом контроле. Коммунальные предприятия и санитарно-эпидемиологические службы переведены на усиленный режим работы. Нужно качественно и бесперебойно оказывать все необходимые услуги населению», - подчеркнул Олжас Бектенов.

На сегодня режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, а также Абай и Ұлытау.

Премьер поручил:

Министерству здравоохранения усилить контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в зонах подтоплений и, в частности, за качеством питьевой воды;

Министерству сельского хозяйства обеспечить необходимый ветеринарный контроль за домашними и дикими животными, не допустив ухудшения эпизоотической ситуации;

Министерству внутренних дел необходимо принять меры по обеспечению сохранности имущества эвакуированного населения;

акиматам обеспечить население в эвакуационных пунктах всем необходимым, а также проработать вопрос их временного проживания на период восстановительных работ.

Паводковая ситуация в стране находится на постоянном контроле Штаба.

#казахстан #паводок #цены на продукты #Олжас Бектенов

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