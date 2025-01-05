Читающий человеческие мысли чип создали китайские ученые

Нервные импульсы, которые посылает мозг, чип преобразует в слова на экране

Фото: скриншот видео / 24.kz

Учёные из Китая создали чип, который способен распознавать человеческие мысли и преобразовывать их в слова, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Устройство имплантировали в мозг пациентке с эпилепсией. Из-за болезни девушка потеряла способность говорить.

Нервные импульсы, которые посылает мозг пациента, в чипе преобразуются в слова на экране. Процесс происходит в режиме реального времени и занимает всего несколько секунд.

Нейроимплант распознаёт более 71% всех знаков, образы которых представляет в уме испытуемая.

Учёные собираются продолжить исследование, чтобы предоставить новые возможности людям с инвалидностью.