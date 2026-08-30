Цифровую домбру изобрел учитель из СКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сельский учитель из Северо-Казахстанской области изобрёл цифровую домбру. Инструмент помогает освоить азы игры, даже не имея музыкальной подготовки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В цифровой памяти устройства, встроенной в корпус инструмента, записаны известные произведения казахских композиторов, популярные мелодии и гимн страны. Обучающийся может выбрать их через пульт. Тогда на струнах домбры зажигаются диоды, указывающие на ноты. Так с помощью тактильной памяти можно постепенно освоить инструмент.

- Каждый светодиод отвечает на свой лад. Внутри у нас установлен микроконтроллер, который управляет светодиодом. Воспроизводит готовую, уже запрограммированную мелодию на SD-карте. Ученик просто повторяет, машинально запоминает, куда нужно пальцем нажимать, - рассказал изобретатель Берик Аманжол.

Изобретение позволяет играть на национальном инструменте даже людям, не имеющим музыкального образования. Темп воспроизведения нот можно выбрать по своему усмотрению. Программа сама подстраивается под навыки ученика. Цифровая домбра пользуется большой популярностью у школьников.

- Я начала учиться не так давно, но уже знаю много мелодий. Именно с этой домброй очень удобно играть, потому что светится каждый лад – ты просто повторяешь за ней, - отметила школьница Екатерина Сербина.

Автор запатентовал изобретение и теперь намерен совершенствовать его с помощью искусственного интеллекта - это позволит еще и узнать историю произведения, а также интересные факты о домбре. Педагог считает, что современные технологии помогут пробудить у детей интерес к национальному искусству.