«До конца 2026 года введен мораторий на создание субъектов квазигоссектора»: министр национальной экономики

Вице-премьер – министр нацэкономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции сообщил о ходе реализации поручений главы государства по проведению структурных реформ в экономике, озвученных в его недавнем послании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Начата работа по реализации подписанного президентом указа о мерах по либерализации экономики. До конца 2026 года введен мораторий на создание субъектов квазигоссектора.

Продолжается передача субъектов с госучастием в конкурентную среду. В текущем году будет сформирован пул компаний, предлагаемых к приватизации, а до конца 2028 года этот процесс завершится.

Вице-премьер также проинформировал о том, что в республике на сегодня наблюдается стабильное выполнение местных бюджетов. Проект нового Бюджетного кодекса сейчас находится на завершающем этапе обсуждения в Парламенте.

Разрабатывается также новый Налоговой кодекс, в котором предусмотрен сервисный подход налоговых органов по обслуживанию налогоплательщиков путем цифровизации и улучшения администрирования. Предлагается сократить количество налогов, плат, сборов и налоговой отчетности. В проекте заложено сокращение неэффективных льгот и усиление стимулирования перерабатывающих отраслей.