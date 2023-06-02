Глава Комитета промышленной безопасности МЧС покинул свой пост

На эту должность он был назначен в ноябре 2020 года.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Макажанов Ныгмеджан Койшибаевич освобожден от должности председателя Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК в связи с достижением пенсионного возраста. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

На эту должность он был назначен в ноябре 2020 года.

Также сегодня приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Тиес Ардак Сиязбекович освобожден от должности руководителя аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК согласно поданному заявлению.