Президент созвал первую сессию Курултая

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

УКАЗ

О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать первую сессию Курултая Республики Казахстан первого созыва 28 августа 2026 года в 11 часов в городе Астане.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 26 августа 2026 года

№ 1411