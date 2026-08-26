Президент созвал первую сессию Курултая

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
УКАЗ
О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать первую сессию Курултая Республики Казахстан первого созыва 28 августа 2026 года в 11 часов в городе Астане.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 26 августа 2026 года
№ 1411