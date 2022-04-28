Официально
Госкомиссия приступила к разработке законодательных актов по полной реабилитации жертв репрессий

26 апреля 2022 в г. Нур-Султан в рамках исполнения решений шестого заседания Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (далее – Госкомиссия), Проектный офис Госкомиссии провел совещание с руководителями и представителями рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий.

В совещании приняли участие руководители рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий областей и городов республиканского значения, в том числе  государственные служащие, ученые, общественные деятели.

Цель совещания – определить задачи рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий по подготовке научного заключения Госкомиссии, не допуская политизацию, заслушать отчеты рабочих групп и региональных комиссий о проделанной работе, обмен опытом проводимых исследований, определение дальнейших путей совершенствования научно-поисковой работы региональных комиссий и вопросы их взаимодействия с рабочими группами Госкомиссии.

На совещании выступил с постановкой текущих задач секретарь Государственной комиссии – вице-министр образования и науки РК Ергалиев Куаныш Асылханович. Он отметил, что Госкомиссия приступает ко второму этапу работы, на котором внимание будет обращено на аналитическую работу, на подведение предварительных выводов и результатов. Особое внимание будет уделяться работе с региональными комиссиями, прежде всего, выработке эффективных алгоритмов тесного взаимодействия между рабочими группами Госкомиссии и региональными комиссиями. Он поручил усилить поисковую работу в районных архивах, подготовку серии сборников архивных документов по политическим репрессиям. Он также сообщил о необходимости подготовки терминологического глоссария и разработки проектов законодательных актов, поручил ученым подготовить проект заключения Госкомиссии.

Руководитель Проектного офиса Госкомиссии Касымов Сабыр Ахметжанович подчеркнул, что Проектный офис в текущем году интенсивно работал. Распоряжением Премьер-Министра усилен кадровый состав проектного офиса, из заинтересованных министерств и ведомств мы набрали более компетентных и квалифицированных специалистов По инициативе Проектного офиса и рекомендации ученых были рассекречены десятки и сотни тысяч секретных материалов в отношении репрессированных.

Госкомиссия приступила к разработке законодательных актов по полной реабилитации жертв репрессий. Он также обратил подчеркнул важность работы в областных и районных архивах, где находится первичный, нужный для Госкомиссии основной материал по конфискации, насильственной коллективизации и оседанию, грабительских хлебозаготовках, мясозаготовкам. Там находятся списки кулаков, баев особенно средних баев (полуфеодалов), мулл ишанов, бывших волосных и другой сельской знати, составленные органами ОГПУ и милиции от имени сельских округов, райисполкомов. По этим спискам проводились репрессии, в том числе расстрелы без суда и следствия. Он обратился к руководителям региональных комиссий – заместителям акимов регионов и попросил организовать работу в областные и районные архивы, поскольку они административно подчиняются им. Обнаруженные материалы представлять ученым рабочих групп, а копии высылать в адрес Проектного офиса Госкомиссии.

В ходе совещания выступили руководители и члены рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий, которые подняли ряд вопросов по текущей работе. Им выли даны соответствующие разъяснения.

Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Открыто о реформах
Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева
Более 11 млрд тенге могли нерационально потратить в Шымкенте за три года
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Не забыть о налогах и провести платежи дистанционно поможет бизнесменам новое приложение
Сильная армия – сильный Казахстан
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
В контейнер или мимо?
От Москвы до Берлина
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
Лаборатория на свежем воздухе
Пропагандистские СМИ – прямой путь к средневековью
Шаг вперед, два назад
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Официально
Президент Казахстана обратился к участникам первой Епископс…
Официально
Аслан Калигазин избран председателем Правления АО «ЭСК «Kaz…
Официально
Глава Сената РК высказался о смене председателя партии AMAN…
Официально
Состоялась встреча с представителями ООН по противодействию…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]