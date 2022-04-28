Госкомиссия приступила к разработке законодательных актов по полной реабилитации жертв репрессий

26 апреля 2022 в г. Нур-Султан в рамках исполнения решений шестого заседания Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (далее – Госкомиссия), Проектный офис Госкомиссии провел совещание с руководителями и представителями рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий.

В совещании приняли участие руководители рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий областей и городов республиканского значения, в том числе государственные служащие, ученые, общественные деятели.

Цель совещания – определить задачи рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий по подготовке научного заключения Госкомиссии, не допуская политизацию, заслушать отчеты рабочих групп и региональных комиссий о проделанной работе, обмен опытом проводимых исследований, определение дальнейших путей совершенствования научно-поисковой работы региональных комиссий и вопросы их взаимодействия с рабочими группами Госкомиссии.

На совещании выступил с постановкой текущих задач секретарь Государственной комиссии – вице-министр образования и науки РК Ергалиев Куаныш Асылханович. Он отметил, что Госкомиссия приступает ко второму этапу работы, на котором внимание будет обращено на аналитическую работу, на подведение предварительных выводов и результатов. Особое внимание будет уделяться работе с региональными комиссиями, прежде всего, выработке эффективных алгоритмов тесного взаимодействия между рабочими группами Госкомиссии и региональными комиссиями. Он поручил усилить поисковую работу в районных архивах, подготовку серии сборников архивных документов по политическим репрессиям. Он также сообщил о необходимости подготовки терминологического глоссария и разработки проектов законодательных актов, поручил ученым подготовить проект заключения Госкомиссии.

Руководитель Проектного офиса Госкомиссии Касымов Сабыр Ахметжанович подчеркнул, что Проектный офис в текущем году интенсивно работал. Распоряжением Премьер-Министра усилен кадровый состав проектного офиса, из заинтересованных министерств и ведомств мы набрали более компетентных и квалифицированных специалистов По инициативе Проектного офиса и рекомендации ученых были рассекречены десятки и сотни тысяч секретных материалов в отношении репрессированных.

Госкомиссия приступила к разработке законодательных актов по полной реабилитации жертв репрессий. Он также обратил подчеркнул важность работы в областных и районных архивах, где находится первичный, нужный для Госкомиссии основной материал по конфискации, насильственной коллективизации и оседанию, грабительских хлебозаготовках, мясозаготовкам. Там находятся списки кулаков, баев особенно средних баев (полуфеодалов), мулл ишанов, бывших волосных и другой сельской знати, составленные органами ОГПУ и милиции от имени сельских округов, райисполкомов. По этим спискам проводились репрессии, в том числе расстрелы без суда и следствия. Он обратился к руководителям региональных комиссий – заместителям акимов регионов и попросил организовать работу в областные и районные архивы, поскольку они административно подчиняются им. Обнаруженные материалы представлять ученым рабочих групп, а копии высылать в адрес Проектного офиса Госкомиссии.

В ходе совещания выступили руководители и члены рабочих групп Госкомиссии и региональных комиссий, которые подняли ряд вопросов по текущей работе. Им выли даны соответствующие разъяснения.